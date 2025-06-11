لقطة الأذن التي لم يشاهدها أحد! .. تصرف "غير رياضي" من كريستيانو رونالدو ضد نجم إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

رونالدو يواصل إثارة الجدل بـ"تصرفاته الغريبة"..

رغم مرور 3 أيام على المباراة؛ إلا أن كواليس نهائي دوري الأمم الأوروبية بين منتخبي البرتغال وإسبانيا، لا تزال تظهر أمام الجماهير - حتى الآن -.

الأسطورة كريستيانو رونالدو قاد البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؛ بعد الفوز على منتخب إسبانيا بـ"ركلات الجزاء"، عقب التعادل الإيجابي (2-2) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وهذا هو اللقب الدولي الثالث للأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، مع منتخب بلاده؛ بعد التتويج بكأس أمم أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2018-2019.