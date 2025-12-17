وجه جرايم سونيس، أسطورة ليفربول، كلمات قاسية لنجم الفريق، محمد صلاح، بعد تصريحاته التي صنعت أزمة كبرى مع المدرب آرني سلوت. فما الذي قاله؟
"تصرفه كان أنانيًا وطفوليًا" .. أسطورة ليفربول يطالب محمد صلاح بالنظر للمرآة قبل إطلاق التصريحات!
انفجار صلاح ورد ليفربول
جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة تواليًا خلال مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، في سابقة لم تحدث منذ انضمامه للنادي عام 2017.
وعقب التعادل 3-3، فجّر النجم المصري غضبه بتصريحات حادة، مهاجمًا المدرب آرني سلوت ومؤكدًا أن العلاقة بينهما "غير موجودة"، مضيفًا أن مواجهة برايتون المقبلة قد تكون الأخيرة له بقميص ليفربول، بعدما دعا والدته لحضور المباراة لتكون "وداعية".
وقال صلاح: "أنا محبط جدًا، قدمت الكثير لهذا النادي، لكن يبدو أن هناك من يريد التخلص مني. لا أفهم لماذا لم تعد هناك علاقة مع المدرب، ولماذا أشعر بأنني أُلقى تحت الحافلة". وأضاف: "لقد كسبت مكاني بجهدي، ولا ينبغي أن أقاتل كل يوم من أجله. تلقيت وعودًا الصيف الماضي ولم تُنفذ".
وفيما ألمح إلى إمكانية رحيله في يناير، رد المدرب سلوت بحزم، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع تجاوز القواعد، وقرر استبعاد صلاح من قائمة الفريق لمباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت يوم أمس في ملعب سان سيرو وانتهت لصالح الفريق الإنجليزي بهدف نظيف.
وقال المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي: "أنا هادئ ومهذب، لكن هذا لا يعني أنني ضعيف. إذا خرج لاعب بتصريحات كهذه، علينا أن نرد، وردنا واضح: هو ليس معنا الليلة ولن يسافر".
وأكد سلوت أن القرار تأديبي بحت بعد خرق صلاح لقواعد التعامل الإعلامي، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بوجود أي توتر قبل تلك التصريحات، وأن صلاح كان محترفًا في التدريبات حتى تلك الليلة.
وختم المدرب: "له الحق في شعوره، لكن ليس في مشاركة ذلك مع الإعلام. تحدثت معه اليوم وأبلغته بقراري فقط، لم يكن حوارًا طويلًا".
عودة للعب
عاد محمد صلاح إلى الملاعب مع الريدز خلال مواجهة برايتون يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدم تمريرة حاسمة لهدف هوجو إيكيتيكي الثاني، حيث حصد الفريق النقاط الثلاث وعادوا إلى الانتصارات من جديد، وذلك بعدما كان قد غاب عن مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا.
بعد عودة صلاح إلى الملاعب، قال سلوت لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أنه كان يشكل تهديدًا. في أول كرة لمسها، كاد أن يمرر كرة حاسمة لماك أليستر. كان له دور كبير في فوزنا بوجوده. كان من الممتع رؤيته، لكن ذلك لم يكن مفاجئًا. كان قرارًا سهلاً أن أضعه في التشكيلة. لقد قلت مرارًا وتكرارًا أن ما دار بيننا سيبقى بيننا. كنا بحاجة إليه وقد ساعد في تسجيل الهدف الثاني، وهو أمر جيد بالنسبة لنا. لقد خسرنا كثيرًا هذا الموسم في الكرات الثابتة. سيشارك في كأس الأمم الإفريقية، وهذا يعني خسارة لاعب آخر بالنسبة لنا. هذا ما كنا نعرفه قبل بدء الموسم. نأمل أن يتعافى لاعب أو لاعبان من الإصابة".
كلمات سونيس القاسية
سونيس وصف تصرف صلاح بإطلاق تلك التصريحات الغاضبة بالأناني والطفولي، مطالبًا إياه بالنظر إلى المرآة ومتابعة مستواه وأرقامه جيدًا هذا الموسم قبل إطلاق التصريحات الغاضبة.
وأضاف في حديثه لموقع "ليفربول إيكو" "نعم، ما فعله صلاح كان تصرفًا أنانيًا وطفوليًا، لقد جعل كل شيء يدور حول نفسه. بالطبع هو ليس السبب الوحيد في تراجع النتائج، لكنه لاعب عظيم وقدّم الكثير للنادي. ومع ذلك، عليه أن ينظر إلى نفسه في المرآة، لأن أرقامه هذا الموسم بعيدة تمامًا عمّا كانت عليه العام الماضي ونحن نقترب من أعياد الميلاد. هو جزء من المشكلة."
وأضاف صاحب الـ359 مباراة مع ليفربول "المدرب قال بوضوح إن صلاح عندما لا يمتلك الكرة لا يقدم المجهود المطلوب، وهو لم يكن أبدًا الأفضل في ذلك. لكنه كان يعوض هذا النقص بأصعب ما في كرة القدم: صناعة الأهداف وتسجيلها، وكان سيدًا في ذلك، لكنه هذا العام لم يكن كذلك. من الواضح أن المدرب يسير في طريق منطقي."
"على محمد صلاح أن ينظر إلى نفسه أولًا. الفريق كان يعاني من سوء النتائج، وصلاح لم يكن يقدّم المساهمة المطلوبة. هو بالتأكيد سيظل أحد أعظم لاعبي ليفربول، وسيكون ضمن أفضل 11 لاعبًا في تاريخ النادي، لكن هذا أصبح من الماضي. عندما قرأت تصريحاته، شعرت بالانزعاج والغضب في الوقت نفسه. كل ما قاله كان عن إنجازاته السابقة، وكأنه لا يحتاج بعد الآن لأن يقاتل من أجل مكانه في الفريق. لكن الحقيقة أنك يجب أن تثبت نفسك كل يوم. في أي عمل، لا تحصل على مكافأة لما فعلته بالأمس، بل لما ستقدمه غدًا."
واصل هجومه قائلًا "في غرفة الملابس، هناك 20 أو 25 لاعبًا، قد لا يحب بعضهم بعضًا، لكن في يوم المباراة الجميع يقاتل في الاتجاه نفسه. عندما تكون النتائج جيدة، الكل يبدو قوي الشخصية وفائزًا، لكنك لا تعرف المعدن الحقيقي للفريق إلا عندما تسوء الأمور."
وأكمل "من السهل القول إن الجميع متحدون، لكن الإثبات الحقيقي يكون في الملعب. عليك أن تبذل كل ما لديك، وإن كنت لاعبًا جيدًا ستفوز أكثر مما تخسر. هذا الموسم الفريق كان ضعيفًا في بعض الجوانب، ويجب أن يعود لمستواه السابق."
سونيس عن مستقبل صلاح
سونيس استبعد عن تكون مواجهة برايتون هي الأخيرة للنجم المصري مع ليفربول، لكنه أوضح في نفس الوقت أنه لا يشعر أن الأمر حُل تمامًا بين اللاعب والمدرب.
وأضاف "لا أظن أن ما شاهدناه هو الظهور الأخير لصلاح بقميص ليفربول. سيعود بعد كأس الأمم الإفريقية، لكن يبدو أن الأمور لم تُحل بالكامل بعد. من الواضح أنهما تحدثا، لكن لم يتم التوصل إلى حل نهائي، ومن السهل قراءة ما بين السطور."
وأتم حول احتمال وجود تمرد وانقسام في غرفة الملابس حول المدرب ""لا أعتقد أبدًا أن المدرب فقد السيطرة على غرفة الملابس أو أن هناك تمردًا داخليًا. لقد تصرف تمامًا كما كنت سأفعل لو كنت مكانه. عندما تمر بفترة صعبة وتبدأ في تلقي الأهداف، أول ما يجب فعله هو أن تجعل فريقك صعب الهزيمة، وهذا ما حاول سلوت تحقيقه باستبعاد صلاح مؤقتًا."
محمد صلاح في 2025-2026
لعب صاحب الـ33 عامًا هذا الموسم 19 مباراة مع ليفربول في جميع بطولات الموسم، وقد سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.
صلاح جلس بديلًا أمام وست هام ثم سندرلاند وأخيرًا ليدز يونايتد، وقد انتهت المباراة الأولى بفوز الريدز بهدفين نظيفين، فيما سيطر التعادل على المواجهتين الأخيرتين، 1-1 و3-3 على الترتيب.