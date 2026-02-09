Getty Images Sport
تشيلسي يصدر بياناً يؤكد رحيل رئيس قسم كرة القدم النسائية بول غرين بعد 13 عاماً
نهاية حقبة في تشيلسي
انضم جرين إلى النادي في عام 2013 كمدير مساعد لإيما هايز بعد انتقاله من دونكاستر روفرز بيلز. وأصبح شخصية مؤثرة في غرب لندن، حيث أشرف على تجنيد اللاعبين وساعد في بناء فريق بلوز مثير للإعجاب. خلال تلك الفترة، فازت تشيلسي للسيدات بثمانية ألقاب في الدوري الإنجليزي للسيدات، وستة كؤوس الاتحاد الإنجليزي، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة، ووصلت إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2020-21. شارك جرين أيضًا في قرار تشيلسي بتعيين بومباستور لتحل محل هايز بعد أن غادرت بعد 12 عامًا من توليها المسؤولية في 2024 لتتولى منصب مدربة المنتخب الأمريكي للسيدات. وصلت بومباستور من ليون وقادت تشيلسي إلى تحقيق ثلاثية محلية دون هزيمة في موسمها الأول.
- Getty Images Sport
تشيلسي يصدر بيانًا بشأن جرين
وأكد النادي الخبر في بيان جاء فيه: "يؤكد نادي تشيلسي للسيدات أن بول غرين قد ترك منصبه كرئيس لكرة القدم النسائية. أمضى بول 13 عامًا في النادي، بعد أن انضم إليه في عام 2013 خلال المراحل التأسيسية لفريق تشيلسي للسيدات. خلال تلك الفترة، لعب دورًا مهمًا في تطوير برنامج كرة القدم النسائية ونموه، وساهم في إرساء أسس قوية وتطور تشيلسي للسيدات ليصبح أحد الفرق الرائدة في الدوري المحلي والأوروبي. وقد حظي التزامه وخبرته واحترافه بتقدير كبير في جميع أنحاء النادي، وساعد عمله في دعم فترة طويلة من النجاح والتقدم لفريق تشيلسي للسيدات، فاز خلالها بـ 19 كأسًا. يود النادي أن يشكر بول على تفانيه وخدمته على مدار أكثر من عقد من الزمان، ويتمنى له التوفيق في المستقبل".
بومباستور في دائرة الضوء
أصبحت بومباستور في دائرة الضوء في تشيلسي بعد أن تراجع الفريق بفارق 12 نقطة عن متصدر الدوري الإنجليزي للسيدات مانشستر سيتي. وقد تسببت هذه النتائج في ضغوط على المدربة، لكن تشيلسي رد على ذلك بتقديم عقد جديد طويل الأمد لها. وتبع ذلك فوز تشيلسي 2-0 على توتنهام يوم الأحد، مما جعل بومباستور في مزاج متحدي. وقالت للصحفيين: "حتى لو كنا جميعًا نعلم أننا لا نستطيع التحكم في أي شيء من ذلك، فقد شعرنا على الأرجح أنه من غير العدل أن نتلقى هذا القدر من الانتقادات. أنا أعرف من أنا، ولا أحتاج إلى أن يخبرني أشخاص من خارج بيئتي من أنا. سأحرص دائمًا على بذل قصارى جهدي. أعلم أنني أمتلك الكفاءة، وأعلم أنني أمتلك المعرفة، وأعرف كرة القدم النسائية وأبذل قصارى جهدي من أجل تشيلسي. لا أقول إنني الأفضل، ولا أقول إنني متغطرسة، لكنني أعرف من أنا. أحرص دائمًا على دعم لاعباتي بأفضل طريقة ممكنة. مهمتي هي التأكد من أنهن يذهبن إلى الملعب وهن على دراية تامة بما عليهن تحقيقه. لن يزعزع ثقتي بنفسي أحد".
- Getty
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
رحيل جرين سيضع المزيد من الأضواء على تشيلسي في وقت حساس بالنسبة لبومباستور والنادي. يعود البلوز إلى منافسات الدوري الإنجليزي للسيدات يوم الأحد لمواجهة ليفربول المتعثر.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان