تشيلسي يتلقى ضربة قوية لآماله في دوري أبطال أوروبا بعد أن وافق منافسه في دور الـ16 باريس سان جيرمان على طلب خاص بشأن موعد المباراة

كان من المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان فريق نانت في عطلة نهاية الأسبوع من 13 إلى 15 مارس، لكنه تقدم بطلب إلى الدوري الفرنسي لتأجيل المباراة إلى منتصف أبريل. وهذا يعني أن الفريق الباريسي سيحظى بخمسة أيام بدون مباريات بين زيارة تشيلسي الأولى إلى ملعب بارك دي برانس في 11 مارس ومباراة الإياب في ستامفورد بريدج في 17 مارس.

وهذا يمثل ضربة قاسية لفريق البلوز، الذي سيضطر إلى استضافة فريق ماغبايز يوم السبت بين المباراتين. كما سيشكل هذا الأمر صداعًا لليام روزينيور، الذي سيضطر إلى تغيير تشكيلته الأساسية في ثلاث مباريات خلال ثمانية أيام، مما قد يكلف الفريق نتيجة في المسابقة الأوروبية أو نقاطًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تلبية رغبة باريس سان جيرمان. فقد تم تلبية رغبات النادي في العديد من المناسبات الموسم الماضي، مما ساعد فريق لويس إنريكي على الحفاظ على نشاطه وسط سعيه الحثيث للفوز بلقب البطولة الأوروبية. كما حصلت فرق فرنسية أخرى على مزايا مماثلة في الماضي عندما وصلت إلى مراحل متقدمة في البطولات القارية.