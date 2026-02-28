AFP
ترجمه
تشيلسي يتلقى ضربة قوية لآماله في دوري أبطال أوروبا بعد أن وافق منافسه في دور الـ16 باريس سان جيرمان على طلب خاص بشأن موعد المباراة
إعادة ترتيب مباراة باريس سان جيرمان ونانت
كان من المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان فريق نانت في عطلة نهاية الأسبوع من 13 إلى 15 مارس، لكنه تقدم بطلب إلى الدوري الفرنسي لتأجيل المباراة إلى منتصف أبريل. وهذا يعني أن الفريق الباريسي سيحظى بخمسة أيام بدون مباريات بين زيارة تشيلسي الأولى إلى ملعب بارك دي برانس في 11 مارس ومباراة الإياب في ستامفورد بريدج في 17 مارس.
وهذا يمثل ضربة قاسية لفريق البلوز، الذي سيضطر إلى استضافة فريق ماغبايز يوم السبت بين المباراتين. كما سيشكل هذا الأمر صداعًا لليام روزينيور، الذي سيضطر إلى تغيير تشكيلته الأساسية في ثلاث مباريات خلال ثمانية أيام، مما قد يكلف الفريق نتيجة في المسابقة الأوروبية أو نقاطًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تلبية رغبة باريس سان جيرمان. فقد تم تلبية رغبات النادي في العديد من المناسبات الموسم الماضي، مما ساعد فريق لويس إنريكي على الحفاظ على نشاطه وسط سعيه الحثيث للفوز بلقب البطولة الأوروبية. كما حصلت فرق فرنسية أخرى على مزايا مماثلة في الماضي عندما وصلت إلى مراحل متقدمة في البطولات القارية.
بيان من الدوري الفرنسي
وفي بيان له، قال متحدث باسم الدوري الفرنسي: "بناءً على طلب باريس سان جيرمان، ومن أجل الاستعداد على أفضل وجه لمباراتي الذهاب والإياب ضد تشيلسي، قرر مجلس إدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم المحترفة (LFP)، بالاتفاق مع نانت، أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الأسبوع الذي يبدأ في 20 أبريل.
وسيتم تحديد التاريخ والوقت الدقيقين للمباراة لاحقًا".
الطريق إلى النهائي
أدى قرعة دوري أبطال أوروبا إلى مواجهة عدد من الأندية الكبرى بعضها البعض، حيث تعد مباراة باريس سان جيرمان مع تشيلسي واحدة من عدة مواجهات بين الأندية الكبرى. إذا تقدم البلوز، فسيتعين عليهم مواجهة ليفربول أو غلطة سراي في ربع النهائي.
وأيًا كان الفريق الفائز، فسوف يواجه أحد فرق بايرن ميونيخ أو أتالانتا أو ريال مدريد أو مانشستر سيتي. وقد وعدت القرعة بأن يتم إقصاء عدد من أكثر الفرق نجاحًا في أوروبا من المنافسة قبل وقت طويل من نهايتها في بودابست.
على الجانب الآخر من القرعة، قد تتكرر مباراة نهائي 2006 في نصف النهائي مع اصطدام أرسنال وبرشلونة. سيكون الغانرز سعداء بأنهم حصلوا، على الأقل على الورق، على مسار سهل نسبياً مقارنة بمنافسيهم المحليين، مع العلم أن الفوز على باير ليفركوزن ثم بودو/جليمت أو سبورتنج لشبونة سيؤهلهم إلى الدور نصف النهائي.
أما بالنسبة للبلوغرانا، فإن الفوز على نيوكاسل قد يمنحهم فرصة خوض ربع نهائي إسباني بالكامل ضد أتلتيكو مدريد، الذي سيواجه توتنهام هوتسبير في دور الـ16. على الرغم من أن ذلك غير مرجح، إلا أن ستة فرق إنجليزية قد تحتل المراكز الثمانية المتاحة في ربع النهائي، في ما سيكون دليلاً آخر على الهيمنة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز في أوروبا.
تشيلسي يعتقد أن الفوز ممكن
سيتطلع تشيلسي إلى فرصه ضد باريس سان جيرمان على الرغم من الميزة التي سيتمتع بها الباريسيون من الراحة بين المباريات. وقد تغلب البلوز على رجال إنريكي في نهائي كأس العالم للأندية في يوليو، وأصر مدير كرة القدم في تشيلسي ديفيد بارنارد على أن النادي لم يتأثر بالقرعة.
وقال: "لعبنا ضد باريس سان جيرمان عدة مرات. هم حاملو اللقب، لكن الناس ربما سيشيرون إلى ما حدث في الصيف في كأس العالم للأندية. سيكون الأمر صعبًا، لكننا لا نخشى ذلك". "يمكنك النظر إلى جدول المباريات، لكن لا يمكنك أن تأخذ الأمور كأمر مسلم به".
أولاً، سيتعين على تشيلسي خوض ثلاث مباريات صعبة في الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي. يوم الأحد، سيتوجه الفريق إلى أرسنال في محاولة لإحباط مساعي الغانرز للفوز باللقب قبل التوجه إلى برمنغهام لمواجهة أستون فيلا في معركة حاسمة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
ثم ينتظره وريكسهام في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، وسيكون فريق ريد دراغونز المتألق في أفضل حالاته حريصًا على إضافة فصل آخر إلى قصته الهوليوودية.
