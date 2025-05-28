تشيلسي وريال بيتيس | بالمر "البارد" أنهى اللعبة للبلوز .. وأنتوني الابن العاق لـ"مطاريد مانشستر"!

تشيلسي أول فريق في التاريخ يحقق جميع البطولات الأوروبية

في ليلة تاريخية، أحكم تشيلسي قبضته على لقب النسخة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي، والأولى في تاريخه، ليكتب مجدًا جديدًا باسمه يتفوق به على عمالقة القارة العجوز مثل ريال مدريد، ميلان وليفربول...

تشيلسي قلب الطاولة على ريال بيتيس في المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي، مساء الأربعاء بنتيجة (4-1)، وذلك على ملعب تاركزينسكي في مدينة فروكلاف البولندية.

ورغم تقدم ريال بيتيس بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول عبر المغربي عبد الصمد الزلزولي، إلا أن الشوط الثاني شهد اكتساحًا للون الأزرق، بعدما سجل كل من إنزو فيرنانديز (66)، نيكولاس جاكسون (70)، جادون سانشو (83) ومويسيس كايسيدو (90) رباعية البلوز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وترصد النسخة العربية من "GOAL" نقطة التحول الرئيسية في مباراة انقسمت إلى نصفين ووجهت كأس دوري المؤتمر الأوروبي من إشبيلية إلى لندن في 24 دقيقة.