"أعرف من وراء ذلك!" .. مدرب تشيلسي الجديد يعلق على تسريبات "الليجو والقفازات"
روزينيور في دائرة الضوء في تشيلسي
روزينيور يخضع للتدقيق في تشيلسي منذ انتقاله من ستراسبورج ليحل محل إنزو ماريسكا كمدرب، غضب المشجعون بعد مزاعم بأن روزينيور لا يرتدي قفازات أثناء التدريب حتى يتمكن اللاعبون من سماعه وهو يصفق عندما تسير الأمور على ما يرام، وكذلك بسبب خططه لرفع المعنويات من خلال مسابقات بناء الليجو.
يُقال إن المدرب الجديد لتشيلسي يركز على "أفكار توطيد العلاقات بين أعضاء الفريق" في محاولة لخلق فريق سعيد ومترابط تمامًا، وتحدث عن نهجه في الإدارة في أول مقابلة له بعد توليه منصبه في ستامفورد بريدج، موضحًا: "أعتقد أنني متطلب. أعتقد أنني صادق. أنا مهتم، أهتم بفريقي، أهتم بلاعبي، أهتم بموظفي. أنا دقيق ومنظم، ولدي فكرة واضحة عن الطريقة التي أريد أن تلعب بها المباراة. مهمتي هي خلق جو وبيئة يستمتع فيها الناس بما يفعلونه. إذا كنت تستمتع بما تفعله، فإنك تؤدي بشكل أفضل، وإذا كنت تؤدي بشكل أفضل، فإنك تفوز في مباريات كرة القدم. لذا، إذا حققنا النجاح، فلن يكون ذلك بفضلي وحدي، ولكن مهمتي هي التأكد من أننا منظمون وملتزمون ومصممون، وأننا نفخر بارتداء قميص الفريق. إذا فعلت هذه الأشياء، فعادة ما تفوز في مباريات كرة القدم".
"أعرف من أين جاء ذلك" - روزينيور
سُئل روزينور عن التدريبات بعد فوز تشيلسي، وألمح إلى أنه يعرف من أين جاءت هذه القصص عن أساليبه. قال: "نعم، لدينا لعبة ليجو قادمة. أعرف من أين جاءت هذه القصص. لقد كنت أصفق كثيرًا أيضًا. تلقيت مقالًا رائعًا جدًا استمتعت بقراءته. أنا مدرب وأريد مساعدة اللاعبين، وسنواصل العمل بجد".
بيدرو وبالمر يؤمنان فوز تشيلسي
أشرف روزينيور على فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، حيث فاز تشيلسي على برينتفورد بفضل هدفي جواو بيدرو وكول بالمر. كان هدف بيدرو هو الأول له منذ نهاية ديسمبر، واعترف روزينيور بأن إنهاء فترة الجفاف التهديفي كان أمراً مهماً بالنسبة له.
وقال للصحفيين: "ليس فقط هذا الهدف، بل أدائه أيضًا. لعبنا بشكل أكثر مباشرة لإبعاد برينتفورد عن الضغط في بداية المباراة. فاز في كل المواجهات. كان رائعًا. كان هناك لحظة جعلتني سعيدًا للغاية في الشوط الأول. كانوا يهاجمون في مرحلة الانتقال. ركض 70 ياردة إلى الخلف وقام بعرقلة. هذا ما أحبه. هذا ما أريد أن أراه في فريقي. لقد قلت له، وليس له فقط، بل لجميع اللاعبين، كلما عملت بجدية أكبر من أجل الفريق، كلما زادت فرصك. لقد استغل فرصته بشكل رائع. كانت ضربة رائعة. أنا متحمس جدًا للعمل معه ومع ليام ومارك [جويو] كمهاجمين لي".
كما أشاد روزينيور بـكول بالمر، مضيفًا: "شاهدوا آخر 15 دقيقة من المباراة وسترون الطاقة التي يبذلها في الضغط والركض من أجل الفريق؛ أعتقد أنه كان رائعًا. من المستحيل لأي لاعب أو أي فريق أن يكون رائعًا بالكرة في كل مباراة، ولكن لا يزال بإمكانك إيجاد طريقة للفوز".
روزينيور يستعد لاختبار دوري أبطال أوروبا
سيتطلع روزينيور الآن إلى أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي. سيواجه البلوز فريق بافوس يوم الأربعاء في ستامفورد بريدج، ويخوض المباراة وهو في المركز الثالث عشر في الترتيب. ستكون المباراة الأخيرة لتشيلسي في دوري أبطال أوروبا بعد أسبوع ضد بطل الدوري الإيطالي نابولي، الذي يديره المدرب السابق للبلوز أنطونيو كونتي.
