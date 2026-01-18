"أعرف من وراء ذلك!" .. مدرب تشيلسي الجديد يعلق على تسريبات "الليجو والقفازات"

أشرف روزينيور على فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، حيث فاز تشيلسي على برينتفورد بفضل هدفي جواو بيدرو وكول بالمر. كان هدف بيدرو هو الأول له منذ نهاية ديسمبر، واعترف روزينيور بأن إنهاء فترة الجفاف التهديفي كان أمراً مهماً بالنسبة له.

وقال للصحفيين: "ليس فقط هذا الهدف، بل أدائه أيضًا. لعبنا بشكل أكثر مباشرة لإبعاد برينتفورد عن الضغط في بداية المباراة. فاز في كل المواجهات. كان رائعًا. كان هناك لحظة جعلتني سعيدًا للغاية في الشوط الأول. كانوا يهاجمون في مرحلة الانتقال. ركض 70 ياردة إلى الخلف وقام بعرقلة. هذا ما أحبه. هذا ما أريد أن أراه في فريقي. لقد قلت له، وليس له فقط، بل لجميع اللاعبين، كلما عملت بجدية أكبر من أجل الفريق، كلما زادت فرصك. لقد استغل فرصته بشكل رائع. كانت ضربة رائعة. أنا متحمس جدًا للعمل معه ومع ليام ومارك [جويو] كمهاجمين لي".

كما أشاد روزينيور بـكول بالمر، مضيفًا: "شاهدوا آخر 15 دقيقة من المباراة وسترون الطاقة التي يبذلها في الضغط والركض من أجل الفريق؛ أعتقد أنه كان رائعًا. من المستحيل لأي لاعب أو أي فريق أن يكون رائعًا بالكرة في كل مباراة، ولكن لا يزال بإمكانك إيجاد طريقة للفوز".