"يعتقد أنه يعرف كل شيء ولا أحد في تشيلسي يحبه!" .. دييجو كوستا يهاجم أنطونيو كونتي أثناء مقابلة جديدة مثيرة

الثنائي دخل في خلاف أثناء وجودهما في تشيلسي قبل أن يعود كوستا لأتلتيكو مدريد..

انتقد دييجو كوستا؛ نجم تشيلسي الأسبق، مدربه السابق أنطونيو كونتي؛ المدير الفني الحالي لنابولي، مدعيًا أن "لا أحد كان يحبه" عندما كان مسؤولاً عن ستامفورد بريدج.

وقد قضى كوستا، اللاعب الدولي الإسباني السابق، ثلاثة مواسم مع البلوز، كان آخرها في 2016-17 عندما فازوا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة الإيطالي. لكن العلاقة بينهما تدهورت وسرعان ما أعيد كوستا إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد.

  • كوستا وكونتي يفوزان باللقب رغم العلاقة المتوترة بينهما

    قضى كوستا موسمين في تشيلسي قبل وصول كونتي، وفاز بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو قبل أن يخوض موسمًا كارثيًا دفاعًا عن اللقب، أدى إلى إقالة "المدرب الخاص" واحتلال الفريق الغربي اللندني المركز العاشر.

    حقق اللاعب الدولي الإسباني السابق نجاحًا فوريًا في ستامفورد بريدج بفضل أهدافه الغزيرة ومزاجه الناري، حيث سجل 20 هدفًا وتم اختياره في فريق العام للرابطة الإنجليزية للاعبين المحترفين في 2014-15.

    وبعد خيبة أمل 2015-16، وصل كونتي وطبق تشكيلته المميزة بعد بداية صعبة للموسم، إذ فاز تشيلسي بـ13 مباراة متتالية ليثبت نفسه كمرشح للقب، ولم يتعرض سوى لهزيمتين طوال بقية موسم 2016-17 بعد خسارته أمام توتنهام، ليحتل في النهاية صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط عن توتنهام.

    ومع ذلك، لم يكن كوستا وكونتي دائمًا على وفاق، وعاد المهاجم إلى أتلتيكو في فترة الانتقالات في يناير 2018.

    قصة انتقال طويلة الأمد

    تم استبعاد كوستا من تشكيلة تشيلسي في مباراة خارج أرضه ضد ليستر في يناير 2017 بعد أن تورط في نزاع مع مدرب اللياقة البدنية، مما أدى إلى مشادة كلامية حادة مع كونتي.

    تزامن ذلك مع عرض عقد مذهل بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني في الموسم (34.4 مليون يورو/38 مليون دولار) على المهاجم من أحد أندية الدوري الصيني الممتاز، حيث يُزعم أن كونتي صرخ "اذهب إلى الصين" أثناء مشادتهما.

    لكن الصفقة لم تتم، وعاد كوستا إلى تشكيلة الفريق الأول في وقت لاحق من يناير، وساعد في النهاية البلوز على الفوز بلقب الدوري مرة أخرى.

    وفي نهاية الموسم، أرسل كونتي رسالة نصية إلى أعضاء تشكيلة تشيلسي يتمنى لهم التوفيق في عطلة الصيف ويذكرهم بالحفاظ على لياقتهم البدنية، فرد كوستا برسالة مزاحية.

    لكن كونتي أضاف إلى رسالته الأولى: "مرحباً دييجو، أتمنى أن تكون بخير. شكرًا على الموسم الذي قضيناه معًا. حظًا سعيدًا في العام المقبل، لكنك لست ضمن خططي".

    تلا ذلك صيف حافل بالأحداث، وانتهى الأمر بعودة كوستا إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد، على الرغم من أنه لم يتمكن من اللعب حتى يناير 2018 بسبب حظر الانتقالات الذي فُرض على النادي الإسباني.

  • كوستا: "كونتي كان دائمًا غاضبًا في تشيلسي"

    الآن، في معاينة لحلقة قادمة من بودكاست جون أوبي ميكيل، عاد كوستا إلى الخلاف وادعى أن زملاءه في تشيلسي كانوا غير راضين عن العمل تحت قيادة المدير الفني الحالي لنابولي.

    وقال: "إنه شخص لا يثق بالآخرين. يعتقد أنه يعرف كل شيء. لا تستمتع بالتدريب معه، فهو دائمًا غاضب، ودائمًا عابس الوجه. أراد اللاعبون العودة، لكن لم يحبه أحد، ولهذا لم يدم طويلًا. الماضي هو الماضي".

    وأضاف كوستا: "بالنسبة لي، كان مورينيو، شخصيًا، المدرب الذي استمتعت معه أكثر. هذا لأنه يمنحك الحياة. تأتي إلى التدريب سعيداً".

    كوستا بلا نادي بعد مغادرته جريميو في 2024

    سجل كوستا 19 هدفًا في 81 مباراة خلال فترته الثانية مع أتلتيكو، وساعد فريق دييجو سيميوني على الفوز بلقب الدوري الإسباني 2020-21 - على الرغم من إنهاء عقده في ديسمبر من ذلك الموسم - ودوري أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

    ثم عاد إلى البرازيل، بلده الأم، ليلعب موسمًا مع أتلتيكو مينيرو قبل أن يعود إلى إنجلترا للعب مع وولفرهامبتون، ليسجل هدفًا واحدًا فقط في 25 مباراة مع فريق ويست ميدلاندز وغادر بعد موسم واحد، ثم قضى بعض الوقت مع بوتافوجو وجريميو، إلى أن انتهى عقده مع الأخير في 2024، لكن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا لم يتقاعد رسميًا من كرة القدم التنافسية بعد.

    في غضون ذلك، لا يزال كونتي مسؤولاً عن نابولي، وتعادل فريقه 1-1 مع كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا ليلة أمس الثلاثاء على الرغم من تفوقه العددي طوال معظم المباراة بعد طرد توماس ديلاني.

    ووصف لاعب الوسط سكوت مكتوميناي هذا النتيجة بأنها "غير مقبولة"، حيث أصبح الفريق الإيطالي في خطر حقيقي من الخروج من دور الـ16، حيث يحتل المركز 23 في الترتيب برصيد 8 نقاط فقط قبل مباريات الأربعاء.

