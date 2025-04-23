تشيلسي حدد سعره بـ170 مليون ريال .. السعودية تعود لمطاردة حلم الهلال "القديم"

هل ينتقل اللاعب هذه المرة إلى السعودية؟!..

عادت المملكة العربية السعودية، لمطاردة أحد الأسماء العالمية مجددًا؛ في محاولة لضمه إلى دوري روشن للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في يناير من عام 2023.

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أعقب رونالدو.. قدوم العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ أبرزهم: "كريم بنزيما، ساديو ماني، رياض محرز وغيرهم الكثير"؛ حيث من المرجح أن يستمر هذا الأمر، في الفترة القادمة.