تشيلسي تطلق قميصًا مذهلاً مستوحى من التسعينيات، بينما تحتفي نايكي بـ"عودة المتمرد"

بعد رحيل إنزو ماريسكا عن تشيلسي في وقت سابق من هذا الشهر، أثار تعيين ليام روزينيور مدرب ستراسبورغ خلفًا له بعض التساؤلات. ورغم أن الأمر لا يزال في بدايته، إلا أن روزينيور فاز بخمس مباريات من أصل ستة تحت قيادته في ستامفورد بريدج، ولعل أبرزها كان الفوز 3-2 على نابولي في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

بعد هذا الفوز، قال روزينيور لشبكة TNT Sports: "لقد فقد هؤلاء اللاعبون مدربًا كانوا يحترمونه كثيرًا لأسباب خارجة عن إرادتي أو معرفتي. لذا، عندما تمر بمثل هذه التجربة كفريق شاب، فإن قبول مدرب جديد بالطريقة التي فعلوها والعمل بجد كما فعلوا هو أمر يستحق الثناء. الأمر لا يتعلق بي أو بذاتي أو بمحاولة إثبات أي شيء. أنا أحاول أن أبذل قصارى جهدي مع مجموعتي ومع طاقمي، وآمل أن نتمكن من تحقيق المزيد والمزيد من الليالي الجيدة مثل هذه.

"أنا أتعلم طوال الوقت عن فريقي، وعن قدراتنا. كنت أرغب حقًا في أن أكون في المقدمة اليوم. أردت أن أخرج وأفوز بالمباراة. هذا أمر مهم للغاية - إنه أمر ضخم بالنسبة لنا أن نتمكن من العمل مع اللاعبين في جولة التدريب. عليك أن تستمتع بهذه الوظيفة. نحن أسعد الناس في العالم لأننا نقوم بهذه الوظيفة. عليك أن تستمتع بهذه اللحظات، لكننا نريد المزيد. أنت في دوري أبطال أوروبا، لذا في نهاية المطاف عليك أن تلعب ضد الأفضل وتهزم الأفضل".