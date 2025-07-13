إنهم يرتجفون بردًا في الشانزلزيه .. تشيلسي يذيق باريس من كأس إنتر والريال، وبالمر يعبث بأوراق الكرة الذهبية!

تشيلسي بطل كأس العالم للأندية 2025..

سيناريو خيالي، المرشح الأكبر يسقط فيه أمام منافس جاء ليسكت الجميع، ويعطي درسًا لكبار أوروبا، الذين سقطوا أمام الوحش الفرنسي، هكذا فعل تشيلسي الذي توج بطلًا لكأس العالم للأندية 2025، في نسختها الأولى بنظام الـ32 فريقًا، بعد فوز كبير على باريس سان جيرمان بنتيجة (3-0)، على ملعب ميتلايف، أمام أنظار جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تشيلسي، الذي جاء متوجًا بدوري المؤتمر الأوروبي، أسقط بطل التشامبيونزليج، بثلاثية لعب فيها كول بالمر دور البطولة، بإحراز الهدفين الأول والثاني، وصناعة "أسيست" إلى جواو بيدرو في الدقائق 22 و30 و43، ليحصد البلوز جائزة الـ124 مليون دولار.

باريس سان جيرمان الذي دخل النهائي، دون أن يستقبل سوى هدف وحيد، تجرع من كأس ضحاياه على مدار الموسم، وهو الذي انتصر على إنتر في نهائي دوري الأبطال (5-0)، وحقق انتصارًا عريضًا على ريال مدريد (4-0)، في نصف نهائي المونديال، فوجئ بثلاثية البلوز، عن طريق "كولد" بالمر الذي تغلب على حر أمريكا، ليجعل أهالي الشانزلزيه يرتجفون بردًا.

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المباراة لم تشهد الأهداف الثلاثة فقط، بل واصل باريس اللقاء بعشرة لاعبين، بعدما تلقى جواو نيفيش بطاقة حمراء في الدقيقة 85، بعدما قام بشد شعر كوكوريلا.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول نهائي كأس العالم للأندية 2025، وتتويج تشيلسي اللقب..