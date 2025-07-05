تعرض فريق إنزو ماريسكا لموقف مخيف، لكنه اعتمد على لاعبه الرئيسي وعلى هدف محظوظ سجله لاعب من الفريق المنافس ليضمن مكانه في نصف النهائي.

تغلب تشيلسي على مفاجأة من لاعبه الجديد إستيفاو، حيث سجل كول بالمر هدفاً رائعاً وحالفه الحظ في الدقائق الأخيرة ليحقق الفوز 2-1 على بالميراس مساء الجمعة، ويتأهل الفريق الإنجليزي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية. تقدم البلوز مبكراً قبل أن يعادل النتيجة بهدف رائع من اللاعب الشاب، لكنه استغل تفوقه في النهاية.

افتتح بالمر التسجيل بهدف رائع من مجهود فردي. تخلص لاعب الوسط المهاجم من مدافعه، ووجد مساحة نصف ياردة وسدد الكرة في المرمى بعد 16 دقيقة فقط. لكن بالميراس استمتع أيضًا بلحظاته. تسبب إستيفاو - الذي سينضم إلى تشيلسي بعد البطولة - في مشاكل على الجانب الأيمن وكان له دور أساسي في صنع أفضل فرصة في الشوط الأول، حيث سدد الظهير الأيسر فاندرلان رأسية حرة في أحضان روبرت سانشيز.

لكن إستيفاو ترك بصمته بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني، وأظهر في لمحة سريعة سبب رغبة تشيلسي الشديدة في التعاقد معه. تجاوز اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مدافعه قبل أن يسدد كرة قوية من زاوية شبه مستحيلة ارتطمت بالعارضة قبل أن تتسرب إلى الشباك، ثم احتفل بالهدف.

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لكن الفريق البرازيلي غير المرشح لم يتمكن من الصمود، حيث سجل البلوز هدف الفوز المحظوظ قبل سبع دقائق فقط من نهاية المباراة. مرروا الكرة إلى مالو جوستو على الجانب الأيسر، الذي أخطأ في التمرير، لكن الكرة ارتطمت باللاعب أجوستين جياي وسكنت الشباك.

بعد ذلك، لعب تشيلسي بشكل مريح نسبياً. لم يقدم بالميراس الكثير في الهجمات المرتدة، بينما سيطر فريق إنزو ماريسكا على مجريات المباراة بشكل كبير ليتأهل إلى نصف النهائي، وإن كان ذلك بفضل الحظ. الفريق البرازيلي الآخر، فلومينينسي، هو المنافس التالي، ومن المتوقع أن يحقق البلوز نتيجة إيجابية هناك أيضاً.

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