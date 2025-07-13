برشلونة ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ يشهدون يا باريس .. تشيلسي "غير المرشح" خطر داهم!

لا تأمن غدر البلوز!

يدخل باريس سان جيرمان نهائي كأس العالم للأندية بنسختها المطورة مساء الأحد في نيو جيرسي كمرشح فوق العادة لتحقيق اللقب، أبطال فرنسا والثلاثية يملكون ما يكفي من أجل أن يقول البعض إن مسألة التتويج بالبطولة الرابعة هذا الموسم مسألة وقت ليس أكثر.

ولا يعد الأمر تقليلًا من تشيلسي، ولكن تقديرًا للمستويات المذهلة التي قدمها بي إس جي هذا الموسم، وانتصاراته بالخمسة على إنتر والأربعة على ريال وأتلتيكو مدريد، وكرة القدم الممتعة التي يقدمها أمراء العاصمة الفرنسية هي السبب، ولكن تشيلسي على مدار تاريخه الحديث دائمًا ما كان "المفاجأة السارة" كلما كان خارج الترشيحات، وخصمه يلعب اللقاء وسط ترشيحات كبيرة.