درس ساكا ليامال: عندما يُطلق الطرد وحشًا كامنًا .. وتشيلسي يكشف لماذا يسقط الفيل من على الشجرة!

كنا جميعًا شهودًا على تفوق الظهير الأيسر لتشيلسي، مارك كوكوريا، على نجم برشلونة، لامين يامال، خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وتلك المواجهة الفردية بينهما لعبت ربما الدور الأكبر والأهم في انتصار الفريق الإنجليزي بثلاثية نظيفة، بعدما عجز الفتى الإسباني عن مجاراة صلابة مواطنه المخضرم.

كوكوريا خلال مواجهة برشلونة لم يترك يامال أبدًا، تحرك معه في كافة أرجاء الملعب، والأهم أنه واجهه بشراسة وانضباط دفاعي كبيرين. واليوم، أمام بوكايو ساكا، اتبع كوكوريا النهج ذاته: رقابة لصيقة، ضغط مستمر، واندفاع بدني هائل. غير أن كل ذلك تبدّد بلقطة واحدة عند الدقيقة الحادية عشرة.

فقد أدرك ساكا سريعًا أن الطريق الوحيد لتخفيف قبضة كوكوريا هو إجباره على ارتكاب خطأ يستوجب البطاقة الصفراء، وهو ما حدث بالفعل. الإنذار المبكر جعل المدافع الإسباني أكثر حذرًا، فتراجع عن التدخلات القوية وفضّل ترك مهمة الضغط على زملائه حين يبتعد ساكا عن منطقته الدفاعية.

أما لامين يامال، فربما تعلم من بعيد درسًا ثمينًا: فالتعامل مع مدافع شرس مثل كوكوريا لا يقتصر على المهارة، بل يتطلب ذكاءً تكتيكيًا في كسب الموقف النفسي والبدني منذ الدقائق الأولى.