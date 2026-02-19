Goal.com
FBL-ARG-VELEZ-HURACANAFP
علي سمير

"أقف بجانب بريستياني" .. تشيلافيرت : فينيسيوس يشتم الجميع ومبابي يُحدثنا عن القيم وهو يعيش مع متحول جنسي!

هجوم قوي على ثنائي ريال مدريد

قام خوسيه لويس تشيلافيرت حارس منتخب باراجواي، بإثارة الجدل في تصريحات جديدة، بعد ما حدث في مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

الجميع يتحدث منذ مساء الثلاثاء الماضي، بعد ما جرى بين فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد ونظيره في بنفيكا جانلوكا بريستياني، وسط اتهامات للأخير بتوجيه إساءات عنصرية لنظيره البرازيلي.

كيليان مبابي مهاجم ريال، خرج في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة للدفاع عن فينيسيوس، قائلًا إن بريستياني وصف زميله بـ"القرد" خمس مرات، مطالبًا بحرمان الأرجنتيني من المشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد.

  • FBL-CHILAVERT-ZAMORANO-HOMENAJEAFP

    ماذا قال تشيلافيرت؟

    حارس بارجواي السابق قال في تصريحات لإذاعة "ريفادافيا AM630" الأرجنتينية:"أتضامن مع بريستياني، لأن فينيسيوس هو أول شخص يستفز الجميع، لو نظرنا إلى مقاطع الفيديو سنرى أنه شتم جانلوكا ووصفه بالجبان".

    وأما عن كيليان مبابي:"ماذا يمكنني أن أقول عنه؟ إنه يتحدث عن القيم وكل هذه الأمور، ومع ذلك يعيش مع متحول جنسي، هذا ليس طبيعيًا، يمكن لأي شخص أن يفعل ما يريد، ولكن ليس العيش بهذه الطريقة".

    وأضاف:"أفضل ما يمكن أن يحصل عليه الرجل هو وجود المرأة بجانبه، لذلك ما يفعله مبابي ليس عاديًا بأي شكل من الأشكال".

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    شهادة مبابي عن واقعة فينيسيوس وبريستياني

    قال مبابي بشكل مفصل في تصريحاته:"سأقول لكم القصة الكاملة، فينيسيوس سجل هدفًا ثم احتفل، الجماهير أطلقت صافرات الاستهجان ضده، هذه الأمور طبيعية وتحدث، ولكن حدث شجارًا مع بعض لاعبي بنفيكا، من الأفضل دائمًا ألا ندع الأمور تتفاقم".

    وواصل حديثه:"إنها مباراة في دوري أبطال أوروبا، المسابقة الأكبر في العالم، الجميع يريد الفوز وهذا أمر طبيعي، اللاعب رقم 25 من بنفيكا الذي لا أريد ذكر اسمه لأنه لا يستحق ذلك، بدأ في توجيه الشتائم والحديث بصورة مهينة".

    وأوضح:"لقد قام بوضع قميصه على فمه وقال كلمة قرد 5 مرات، سمعتها أكثر من مرة، وكذلك أكثر لاعب من بنفيكا سمعه، وهنا بدأ كل شيء، لدي كل الاحترام لبنفيكا ومدربه الذي يعتبر من الأفضل في التاريخ وفعل الكثير لريال مدريد، ولكن يجب معاقبة هذا اللاعب بالمنع من المشاركة في هذه البطولة العريقة".

    وبعدها تلقى فينيسيوس دعمًا هائلًا من جميع اللاعبين الذين شاركوا في هذه المواجهة، وعلى رأسهم دين هاوسن وأوريليان تشواميني والمدرب ألفارو أربيلوا.

  • Vinicius Junior Prestianni Benfica Real MadridGetty Images

    كيف رد بنفيكا على الاتهامات؟

    بعد الأنباء التي انتشرت في كل مكان وشهادات لاعبي ريال مدريد، خرج بنفيكا من أجل الرد بمقطع فيديو، في محاولة لنفي سماع زملاء فينيسيوس لأي شيء قاله بريستياني.

    وعلق النادي البرتغالي على هذا المقطع:"كما نرى في الصور، بالنظر إلى المسافة، لم يسمع أحد من لاعبي ريال مدريد أي شيء عكس ما قالوا في تصريحاتهم".

    وفي بيان آخر خرج به بنفيكا، قال النادي إن الأنباء المنتشرة حول تورط الرئيس روي كوستا في شجار جسدي مع شخص من ريال مدريد جميعها غير صحيحة.

    ومن جانبه قال بريستياني:"أريد توضيح شيئًا ما بخصوص الواقعة، لم أقل أي إساءات عنصرية لفينيسيوس الذي فهم كلماتي بطريقة خاطئة".

    وأكد:"لم أكن عنصريًا في يوم من الأيام تجاه أي شخص، وللأسف تلقيت بعض التهديدات من لاعبي ريال مدريد بعض المباراة".

  • تحقيق شامل من الاتحاد الأوروبي

    ووسط كل هذا الجدل قام الاتحاد الأوروبي بالتعليق رسميًا على الواقعة، معلنًا فتح التحقيق الشامل عن ما حدث في مباراة ريال مدريد وبنفيكا، على أن يتم استخدام كاميرات الملعب وشهادات المتواجدين.

    وفي حالة ثبوت العنصرية على بريستياني، قد يصل الأمر إلى معاقبته للإيقاف لفترة تصل إلى 10 مباريات أو مدة محددة طويلة، وهو قرار صارم يتم اتخاذه في مثل هذا النوع من الحالات التي تخص التمييز بسبب اللون أو الدين أو النوع.

    ومن المقرر أن يتم عقد عدة جلسات لتحقيق، سيظهر فيها فينيسيوس ولاعب بنفيكا من أجل الاستماع لهما، مع الاستعانة بشهادة اللاعبين وعلى رأسهم كيليان مبابي.

    ومع الوضع في الاعتبار أن مباراة العودة بين الفريقين ستكون الأسبوع القادم، قد يؤدي ذلك إلى تسريع عملية اتخاذ القرار النهائي.

