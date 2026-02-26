تشويه سمعة غير عادل أم كرة قدم في أزمة؟ نجاح أتالانتا لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن إخفاقات الفرق الإيطالية الكبرى في دوري أبطال أوروبا

لا تزال إيطاليا قادرة على التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 2010 عبر مباريات التصفيات الشهر المقبل، لكن هناك نقص في المواهب في الفريق، وهو ما يعزوه المدرب جينارو جاتوزو إلى حقيقة أن 32 في المائة فقط من لاعبي الدوري الإيطالي مؤهلون للعب مع المنتخب الإيطالي. وهذا ليس بسبب وجود مواهب عالمية المستوى في الفرق الكبرى.
كما أشار اللاعب الدولي الهولندي السابق يان مولدر ذات مرة، "الدوري الإيطالي هو المكان الذي يذهب إليه المشاهير في أواخر حياتهم المهنية هذه الأيام". لم يساهم دور لوكا مودريتش في إحياء ميلان هذا الموسم في تحدي هذا التصور الضار؛ بل على العكس، فقد عززه.
لكن باولو دي كانيو أكثر انزعاجًا من حقيقة أن دونيل مالين قورن بالأسطورة جيانلوكا فيالي بعد أن أحدث تأثيرًا فوريًا في روما بعد انضمامه من أستون فيلا خلال فترة الانتقالات في يناير.
وقال المهاجم السابق لويست هام لـSky: "إنه [مالين] يبلغ من العمر 27 عامًا، ولم ينتبه إليه أحد من قبل". "في أستون فيلا، كان بديلاً لـ [مورغان] روجرز و[أولي] واتكينز، اللذين هما أقوى منه. يأتي إلى هنا ويسجل خمسة أهداف في خمس مباريات، ونحن نورط فيالي في هذا؟ أخي الكبير، قبلة إلى السماء، أنا آسف لأنهم ذكروا اسمك!
"نظرتنا إلى كرة القدم الإيطالية هي أننا ما زلنا رائعين. لكن هذا الموسم، اعتقد الكثيرون أن نابولي سيذهب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا، لكنهم استقبلوا ستة أهداف من فريق (PSV) حصد ثلاث نقاط ضدهم ثم خمس نقاط في المباريات السبع الأخرى. استقبل إنتر خمسة أهداف في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، لكن كان من الممكن أن تكون 10 أهداف. لذا، لا تقارن الدوري الإيطالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، الذي هو على مستوى مختلف".
لا شك في صحة هذا الادعاء الأخير. في حين أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون له ستة فرق في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، فإن إيطاليا سيكون لها فريق واحد فقط - وهو، بشكل واضح، أفضل نادٍ في البلاد.
لذا، يجب أن نأمل ألا يصرف نجاح أتالانتا الانتباه عن إخفاقات الآخرين. يجب تعلم الدروس لأن الوضع في الدوري الإيطالي خطير. الكالتشيوفي أزمة. الفرق الكبرى ليست في وضع مالي جيد، وما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية هذه المرة، فسوف يعود كوستاكورتا وشركاه إلى استوديوسكاي سبورت في مثل هذا الوقت من العام المقبل - أو ربما بعد تصفيات كأس العالم - ليحزنوا على موت كرة القدم الإيطالية.