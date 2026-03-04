Goal.com
Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

تشكيلة إسبانيا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة المنتخب الإسباني لبطولة كأس العالم 2026

ستكون إسبانيا، حاملة لقب بطولة أوروبا، واحدة من المرشحات للفوز بكأس العالم 2026. شهد المنتخب الإسباني تحولاً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث حل جيل جديد من النجوم الشباب محل اللاعبين المخضرمين.

وسيقود هؤلاء الشباب الواثقون من أنفسهم والمليئون بالطاقة منتخب "لا روخا" على الساحة العالمية العام المقبل، بعد حملة ناجحة في بطولة أمم أوروبا في ألمانيا عام 2024. انتظرت إسبانيا 12 عامًا لرفع كأس دولية كبرى منذ أن فاز فريق فيسنتي ديل بوسكي الأسطوري ببطولة أمم أوروبا مرتين متتاليتين وكأس العالم 2010.

ومع ذلك، كانت أداءات إسبانيا في كأس العالم مخيبة للآمال منذ ذلك الفوز التاريخي في 2010. فقد خرجت إسبانيا من دور المجموعات في بطولة 2014، ومن دور الـ16 في كل من 2018 و2022.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن المنتخب الإسباني الحالي يتمتع بالجودة، ومع وجود مدرب متمكن مثل لويس دي لا فوينتي على رأسه، فإن لا روخا تأمل في إحداث تأثير قوي على أكبر مسرح على الإطلاق العام المقبل.

إذن، كيف يبدو تشكيل الفريق؟ GOAL تلقي نظرة على اللاعبين المتاحين.

  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    حراس المرمى

    بين القائمين في حراسة مرمى إسبانيا، من المتوقع أن يحتفظ حارس مرمى أتلتيك بلباو أوناي سيمون بمكانه كحارس مرمى أول للفريق. في الوقت نفسه، قدم ديفيد رايا من أرسنال أداءً استثنائيًا منذ انتقاله إلى الإمارات ويمكن أن يكون خيارًااحتياطيًا موثوقًا به.

    كما أن أليكس ريميرو وروبرت سانشيز لاعب تشيلسي يمثلان بديلين مثيرين للاهتمام يمكن أن يفكر فيهما لويس دي لا فوينتي في البطولة العام المقبل.

    اللاعبالنادي 
    أوناي سيمونأتلتيك بلباو
    أليكس ريميروريال سوسيداد
    ديفيد رايا أرسنال
    روبرت سانشيزتشيلسي
  • Dean HUIJSEN-spain-202503(C)Getty Images

    المدافعون

    تتمتع لا روخا بالعديد من الخيارات الجيدة في الدفاع. النجوم الشباب مثل دين هويجن وبو كوبارسي موهوبون ويتمتعون بجميع المهارات اللازمة للعب في قلب خط الدفاع على الرغم من صغر سنهم.

    كما قدم روبن لو نورماند لاعب أتلتيكو مدريد أداءً مبهراً تحت قيادة دي لا فوينتي، ويمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في حملة بطل أوروبا في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل، بينما يضيف أيمريك لابورت بعض الخبرة إلى الفريق.

    في المناطق الأوسع، من المتوقع أن يعود داني كارفاخال ذو الخبرة إلى الفريق بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي. ومع ذلك، حتى لو غاب اللاعب المخضرم، فإن فريق دي لا فوينتي لديه خيارات جيدة مثل بيدرو بورو من توتنهام وأوسكار مينجيزا من سيلتا فيغو، بالإضافة إلى ماركوس لورينتي من أتلتيكو مدريد.

    وفي الوقت نفسه، على الجانب الأيسر، يقدم لاعبون مثل أليخاندرو جريمالدو وأليخاندرو بالدي ومارك كوكوريلا خيارات قوية للمدرب للاختيار من بينها.

    اللاعبالنادي
    باو كوبارسيبرشلونة
    دين هويجنريال مدريد
    روبن لو نورماندأتلتيكو مدريد
    مارك كوكوريلاتشيلسي
    داني فيفيانأتلتيك بلباو
    داني كارفاخالريال مدريد
    أليخاندرو بالديبرشلونة
    أليخاندرو غريمالدوباير ليفركوزن
    بيدرو بوروتوتنهام
    أوسكار مينغيزاسيلتا فيغو
    راؤول أسينسيو ريال مدريد
    باو توريسأستون فيلا
    أيمريك لابورتأتلتيك بلباو
    أيتور باريدسأتلتيك بلباو
    ناشو فرنانديزالقدسية
    ماركوس يورينتيأتلتيكو مدريد
  • Spain v Georgia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    لاعبو خط الوسط

    على غرار الدفاع، تتمتع إسبانيا بتغطية جيدة في خط الوسط. مع وجود خيارات عالمية المستوى، سيلعب خط وسط دي لا فوينتي دوراً حاسماً في حملة إسبانيا في كأس العالم 2026. لقد استعاد بيدري لاعب برشلونة نشاطه بالكامل تحت قيادة هانسي فليك في النادي الإسباني. بعد معاناته من الإصابات في الماضي، استعاد لياقته البدنية الكاملة ورفع مستوى لعبه، ويُعتبر حاليًا أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

    قد يلعب فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان أيضًا دورًا مهمًا في المنتخب الإسباني، بعد أن قاد الفريق الفرنسي إلى الفوز بثلاثية في موسم 2024-25.

    ثنائي خط وسط أرسنال ميكيل ميرينو ومارتن زوبيميندي هما أيضًا خياران مثيران للاهتمام. ميرينو، على الرغم من أنه لاعب وسط بطبيعته، إلا أنه غالبًا ما قدم أداءً جيدًا كمهاجم تحت قيادة ميكيل أرتيتا بسبب الإصابات في خط الهجوم.

    سيكون رودري لاعب مانشستر سيتي إضافة مهمة للفريق في كأس العالم. غاب الفائز بجائزة الكرة الذهبية عن معظم موسم 2024-25 بسبب إصابة مؤسفة في الرباط الصليبي الأمامي.

    كما أظهر نجم ريال مدريد السابق إيسكو لمحات من مستواه القديم خلال فترة وجوده في بيتيس، ويمكن أن يكون خيارًا قيمًا لدي لا فوينتي في الحدث الكبير العام المقبل، على الرغم من أن مشاركته قد تعتمد على لياقة جافي، الذي يعود من إصابة في الغضروف المفصلي.

    اللاعبالنادي
    بيدري غونزاليسبرشلونة
    فابيان رويزباريس سان جيرمان
    مارتين زوبيمينديأرسنال
    جافيبرشلونة
    ميكيل ميرينوأرسنال
    إيسكوريال بيتيس
    فيرمين لوبيزبرشلونة
    داني أولموبرشلونة
    بابلو باريوسأتلتيكو مدريد
    رودري مانشستر سيتي
    مارك كاسادو برشلونة
    بيبيلو فالنسيا
    أليكس غارسياباير ليفركوزن
    أويهان سانسيتأتلتيك بلباو
    نيكو غونزاليسمانشستر سيتي
    بابلو فورنالسريال بيتيس
    ماركو أسينسيوفنربخشة
    أويز بيريزفياريال
  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    المهاجمون

    يمكن القول إن الهجوم هو أقوى نقاط قوة إسبانيا. تمتلك لا روخا الثنائي الهجومي القاتل لامين يامال ونيكو ويليامز، اللذين قادران على اختراق أي دفاع عندما يلعبان معًا. يُعتبر يامال، على الرغم من كونه مراهقًا، أحد أفضل اللاعبين في العالم بالفعل أثناء لعبه لبرشلونة. من ناحية أخرى، كان نيكو النجم البارز في أتلتيك بلباو ويُعتبر أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإسباني. ومع ذلك، تضررت أحلامه في البطولة بعد أن أكد بلباو أنه يعاني من مشكلة مستمرة في العانة.

    في مركز الهجوم، تمتلك إسبانيا اللاعب المخضرم ألفارو موراتا، الذي رفع كأس يورو 2024 كقائد للفريق. ميكيل أويارزابال هو خيار آخر قوي لدي لا فوينتي. قدم مهاجم ريال سوسيداد أداءً رائعًا مع المنتخب الوطني في عدة مناسبات مهمة، بما في ذلك تسجيله الهدف الفائز ضد إنجلترا في نهائي يورو 2024.

    هناك خيارات أخرى مثل فيران توريس، ييريمي بينو، وأليكس باينا توفر عمقًا وتنوعًا في الهجوم.

    اللاعبالنادي
    لامين يامالبرشلونة
    نيكو ويليامزأتلتيك بلباو
    أليكس بايناأتلتيكو مدريد
    ميكيل أويارزابالريال سوسيداد
    سامو أغيهوابورتو
    ألفارو موراتاكومو
    فيران توريسبرشلونة
    يريمي بينوكريستال بالاس
    جوسيلوالغرافة
    كارلوس سوليرريال سوسيداد
    بارينتشياريال سوسيداد
    هوغو دوروفالنسيا
    بابلو سارابياالعربي
    أداما تراوريوست هام
    بورخا إغليسياسسلتا فيغو
    خورخي دي فروتوسرايو فايكانو
    خيسوس رودريغيزكومو
  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    نجوم إسبانيا

    كما رأينا سابقًا، فإن منتخب لا روخا مزود بلاعبين من الطراز العالمي في كل مناطق الملعب، إلى جانب مدرب من الطراز الأول. وستكون إسبانيا مصممة على تحقيق المجد الأكبر، خاصة مع وجود مثل هذه المواهب البارزة.

    كان الثنائي نيكو ويليامزولامين يامال محور الاهتمام في كل مباراة لعبتها إسبانيا، ومن المرجح أن يستمر ذلك في كأس العالم إذا تمكنوا من الوصول إليها. يتمتع كلا الشابين بسرعة هائلة ومهارات مميزة في المراوغة، مما يجعلهما قادرين على اختراق أي دفاع.

    بالإضافة إلى المهاجمين، سيلعب بيدري دورًا حاسمًا في خط الوسط، حيث سيتحكم في وتيرة اللعب ويحافظ على الاستحواذ على الكرة. إلى جانبه، سيكون نجم مانشستر سيتي رودري شخصية رئيسية أخرى. فاز رودري بجائزة الكرة الذهبية في عام 2024 لأدائه الرائع مع ناديه ومنتخب بلاده. لعب دورًا أساسيًا في نجاح إسبانيا في بطولة أمم أوروبا 2024، ومن المتوقع أن يكون له تأثير مماثل في أكبر مسابقة على الإطلاق، كأس العالم.

    في خط الدفاع، من المتوقع أن يجذب نجم ريال مدريد دين هويجنز اهتمامًا كبيرًا. يتمتع بقدرة استثنائية على اللعب بالكرة، وهو أمر حاسم في اختيار لاعبين مثل يامال ونيكو في المساحات المفتوحة. يبرز هويجنز أيضًا بفضل تمركزه ووعيه الدفاعي. سيلعب دورًا أساسيًا في تثبيت دفاع إسبانيا، على الأرجح إلى جانب لي نورماند أو باو كوبارسي لاعب برشلونة.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-GEO-ESPAFP

    تشكيلة إسبانيا المتوقعة لبطولة كأس العالم 2026

    لطالما فضل دي لا فوينتي تشكيلة 4-3-3 كمدرب لإسبانيا، ويبدو أن هذا سيكون الحال مرة أخرى في كأس العالم. بين القائمين، من المتوقع أن يبدأ أوناي سيمون كحارس مرمى أول، مع ديفيد رايا كحارس احتياطي.

    في الدفاع، من المرجح أن يضم الرباعي الأساسي كوكوريلا وكوبارسي وهويجن وكارفاخال. يوفر كارفاخال وكوكوريلا العرض والخبرة المطلوبة في الأطراف، بينما يوفر الثنائي هويجن وكوبارسي صلابة في قلب الدفاع.

    في خط الوسط، من المتوقع أن يكون بيدري وزوبيمندي لاعبين أساسيين بناءً على أدائهما الأخير. من المرجح أيضًا أن يعود رودري إلى التشكيلة الأساسية، شريطة أن يحافظ على لياقته البدنية؛ وإلا، فمن المرجح أن يحل فابيان رويز محله.

    في الهجوم، سيغطي لامين يامال ونيكو ويليامز الجناحين بشكل جيد، إذا تمكن الأخير من التغلب على مشاكل الإصابة، بينما من المتوقع أن يبدأ ميكيل أويارزابال من ريال سوسيداد في مركز الهجوم بدلاً من ألفارو موراتا وصامويل أغيهووا.

    تشكيلة إسبانيا المتوقعة (4-3-3): سيمون؛ كوكوريلا، كوبارسي، هويجن، كارفاخال؛ بيدري، رودري، زوبيمندي؛ ويليامز، أويارزابال، يامال
