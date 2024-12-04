"عدوى تشافي تنتقل إلى ريال مدريد ومشكلة كيليان مبابي أكبر من فينيسيوس جونيور" .. أتلتيك بيلباو يفوز ويخدم برشلونة

برشلونة ضمن الحفاظ على الصدارة حتى ولو فاز الريال في المباراة "المؤجلة"..

"مصائب قوم عند قوم".. فأي سقوط للعملاق ريال مدريد، يكون غريمه الأزلي برشلونة، هو المستفيد الأكبر منه؛ مثلما حدث في ليلة الأربعاء، بمسابقة الدوري الإسباني 2024-2025.

ريال مدريد سقط (1-2) ضد مستضيفه أتلتيك بيلباو، على ملعب "سان ماميس" بإقليم الباسك، في المباراة المقدمة من الجولة 19 بمسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي.

وتقدم أتلتيك بيلباو بهدف سجله اللاعب الإسباني أليكس بيرينجور، في الدقيقة 53؛ قبل أن يُعادل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام النتيجة للفريق الملكي، في الدقيقة 78.

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وبعد دقيقتين فقط من هدف بيلينجهام؛ خطف جوركا جوروزيتا، الانتصار لمصلحة أتلتيك بيلباو بالهدف الثاني؛ ليكون الفوز الأول للفريق الباسكي على الريال، بمختلف المسابقات، منذ فبراير 2022.

وبهذه النتيجة.. تجمد الفريق الملكي عند النقطة 33، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري الإسباني، مع مباراة مؤجلة؛ وبفارق 4 نقاط عن نادي برشلونة "المتصدر".

ومن ناحيته.. وصل أتلتيك بيلباو إلى النقطة 29، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز أتلتيك بيلباو المثير على ريال مدريد، مساء يوم الأربعاء..