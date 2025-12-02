تشابي ألونسو يفاجأ بـ"حالة أراوخو" مع برشلونة.. وإصابة جديدة تضرب دفاع ريال مدريد!

وافق نادي برشلونة على منح مدافعه الأوروجواياني رونالد أراوخو "إجازة مفتوحة" بناءً على طلبه، وذلك عقب اجتماع حاسم جمع ممثليه بالمدير الرياضي ديكو.

ويأتي هذا القرار المفاجئ بعد أيام صعبة عاشها اللاعب، بدأت بطرده في مباراة تشيلسي بدوري الأبطال، وتلتها غيابه عن التشكيلة في الفوز الأخير على ألافيس.

وكشفت التقارير أن أراوخو طلب الابتعاد لشعوره بعدم القدرة على تقديم الإضافة المطلوبة حالياً، وخشيته من أن يصبح عبئاً يضر بمصلحة الفريق.

وفيما رفض المدرب هانزي فليك الخوض في التفاصيل واصفاً الأمر بـ"المسألة الخاصة"، سارع الرئيس جوان لابورتا للدفاع عن قائده، مؤكداً أن الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها أراوخو مؤخراً كانت "غير عادلة"، ومشدداً على دعم النادي الكامل له لتجاوز هذه الضغوط النفسية والعودة للملاعب.