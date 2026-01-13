"توسلوا إليه قبل أن يطردوه" .. المقاتل الأسطوري حبيب : "الأطفال المدللين" أفسدوا ريال مدريد وأطاحوا بألونسو!

لا يزال عالم كرة القدم يتأثر برحيل ألونسو المفاجئ. فقد انتهت مسيرة اللاعب البالغ من العمر 44 عامًا في وظيفة أحلامه بعد هزيمة مخيبة للآمال في نهائي كأس السوبر الإسباني ضد برشلونة، وهي نتيجة دفعت رئيس النادي فلورنتينو بيريز إلى اتخاذ القرار في منتصف الموسم.

وبينما يناقش الخبراء والمشجعون مدى عدالة هذا القرار، أعلن أحد أبرز الرياضيين في تاريخ الألعاب القتالية موقفه بوضوح.

الروسي، بطل الوزن الخفيف السابق في UFC والمشجع المعروف لريال مدريد، عبر عن استيائه من الخبر على إنستجرام، خاصة وأنه بطبيعة شخصيته اشتهر بانضباطه واحترامه وولائه في الحلبة.

وغضب حبيب مما اعتبره خيانة لمدرب من الطراز الأول من قبل مجموعة من اللاعبين ذوي الأداء الضعيف. في سلسلة من القصص التي نشرها لملايين متابعيه، شن الأسطورة المُلقب بـ"النسر" هجومًا لاذعًا على الثقافة السائدة داخل غرفة ملابس ريال مدريد، مشيرًا إلى أن سلطة اللاعبين قد خرجت عن السيطرة على حساب استقرار الإدارة.