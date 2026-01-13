"توسلوا إليه قبل أن يطردوه" .. المقاتل الأسطوري حبيب : "الأطفال المدللين" أفسدوا ريال مدريد وأطاحوا بألونسو!

على الرغم من الفترة الصعبة التي يمر بها في مدريد، لا يزال حبيب مقتنعاً بقدرات ألونسو. وصل المدرب إلى العاصمة الإسبانية بسمعة باعتباره ألمع العقول الشابة في كرة القدم بعد عام من فوزه بلقب الدوري الألماني مع باير ليفركوزن دون أي هزيمة.
وبالنسبة لحبيب، هذه الميزة لا تختفي بين عشية وضحاها، ويرى أن ألونسو لا يزال ضمن نخبة المدربين العالميين، ويلقي باللوم بالكامل على اللاعبين.
وكتب في منشور آخر على ‘إنستجرام": "قبل عام، كانوا يتوسلون إليه. والآن طردوه. بسبب هؤلاء الأطفال المدللين. تشابي، أنت الأفضل".
يأتي غضبه من نجوم ريال مدريد وسط موجة من الانتقادات الموجهة إلى كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور بعد رحيل ألونسو. كانت التوترات بين المدرب والجناح البرازيلي تتصاعد طوال الموسم، حيث كان ألونسو يضع فينيسيوس على مقاعد البدلاء في بعض الأحيان.
وعلاوة على ذلك، اعتبر قرار مبابي بعدم الوقوف في ممر شرفي لبرشلونة بعد نهائي كأس السوبر على الرغم من تعليمات ألونسو من القيام بذلكن بمثابة القشة التي قصمت ظهر المدرب.