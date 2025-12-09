"لن أتبول بدلًا منه" .. جوارديولا يقدم نصيحة غريبة لألونسو ويؤكد: فلورنتينو بيريز لم يخبرني برحيله!

لم يبد ألونسو متأثراً بالحديث عن مستقبله قبل المباراة. وأصر مدرب ريال مدريد على أنه يركز فقط على مباراة مانشستر سيتي ويهدف إلى التعافي من النتيجة المخيبة للآمال في المباراة السابقة.

وقال للصحفيين: "هذا فريق متحد، ونحن جميعًا نواجه هذا الموقف معًا. عندما تكون مدربًا لريال مدريد، عليك أن تكون مستعدًا لمواجهة [الأوقات الصعبة] بهدوء ووحدة ورباطة جأش. هذا ما أشعر به. أنا متحمس جدًا لكل ما هو قادم، بدءًا [من هذه المباراة ضد سيتي].

"نحن نعلم أننا نستطيع تحويل الغضب [من النتائج الأخيرة] إلى شيء إيجابي. كل ما نفكر فيه هو سيتي ودوري أبطال أوروبا. في كرة القدم، للأفضل أو للأسوأ، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة. تركيزي منصب على الفريق، وعلى الملعب، وعلى المباراة القادمة. هذا ما أستطيع التحكم فيه، وهذا ما أركز عليه".

