"لم نتفكك" .. تشابي ألونسو يرد بقوة على أخبار توتر العلاقة بينه وبين بيلينجهام وفينيسيوس!
بيلينجهام في حالة تهديفية جيدة بعد عودته
بعد أن غاب عن جزء كبير من بداية الموسم، عاد بيلينجهام إلى الدوري الإسباني في فوز ريال مدريد 2-0 على إسبانيول في 20 سبتمبر، حيث خرج من مقاعد البدلاء وسجل هدفين عن طريق إيدر ميليتاو وكيليان مبابي ليحصد رجال ألونسو النقاط الثلاث.
منذ ذلك الحين، يقدم بيلينجهام، نجم بيرمنجهام سيتي السابق، أداءً جيدًا في التهديف مع الفريق الملكي، حيث سجل هدف الفوز في كلاسيكو أكتوبر على غريمه برشلونة قبل أن يسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع إلتشي نهاية الأسبوع الماضي.
تقرير يزعم أن لاعب المنتخب الإنجليزي يشعر بالإحباط من ألونسو
ومع ذلك، على الرغم من أن بيلينجهام قد أبهر الجميع في أول مبارياته تحت قيادة ألونسو، إلا أن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن هناك خلافات بين الاثنين. وتزعم الصحيفة أن لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي والمهاجمين رودريجو وإندريك غير راضين عن مدرب باير ليفركوزن السابق ألونسو، الذي تولى مهام التدريب خلفًا لكارلو أنشيلوتي في الصيف.
ألونسو يؤكد أنه على اتصال وثيق مع بيلينجهام
لكن قبل رحلة ريال مدريد إلى جيرونا في الدوري يوم الأحد، نفى ألونسو الشائعات التي تدور حول تواصله مع بيلينجهام، قائلاً إن محادثاتهما الخاصة لا تزال جيدة.
عندما سُئل عما إذا كان لديه أي مشاكل مع بيلينجهام، قال ألونسو: "بالتأكيد لا. لدي تواصل ممتاز وعلاقة جيدة جدًا مع جود. إنه لاعب من الطراز العالمي؛ لديه الدافع للتحسن والتعلم وأن يصبح أكثر كفاءة بفضل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها.
"أحب اللاعبين الذين يتسمون بالفضول والقدرة على المبادرة بما يكفي ليأتوا ويسألوا عما يمكننا تحسينه. إنه يتناسب مع مختلف الأنماط والطول لأنه لاعب متكامل، وعلينا أيضًا أن نكون على دراية بما يدور حوله".
مدرب ليفركوزن السابق يدافع أيضًا عن علاقته بفينيسيوس
هذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها ألونسو إلى الخروج وتوضيح علاقته بأحد اللاعبين، حيث واجه أيضًا أسئلة حول قراره بإبقاء فينيسيوس على مقاعد البدلاء في مباراة ريال مدريد أمام إلتشي.
وأوضح ألونسو أنه ناقش الخطة مع اللاعب البرازيلي الدولي قبل المباراة، وقال بعد صافرة النهاية: "لا، لقد ناقشنا الأمر. نتحدث عن ذلك كثيرًا. إنه يتفهم الأمر؛ كان يعلم الدور الذي يمكن أن يلعبه. لقد فعلنا ذلك من قبل، كما في خيتافي. اليوم لسنا سعداء، لكن الجميع متحمس للعودة إلى المسار الصحيح".
وأكد أن علاقتهم في ريال مدريد تتحسن، وأضاف: "لم نتفكك. ما زلنا ننافس؛ سياق كل مباراة مختلف. النتيجة هي ما يهم، ونحن ندرك ذلك وننتقد أنفسنا. الروح المعنوية جيدة؛ علينا أن نتعامل مع الصعوبات. هذا هو ريال مدريد. نحن نتعايش مع الانتقادات؛ نريد أن نتحسن.
"التواصل يتحسن؛ لدينا المزيد من الوقت ونتفاعل أكثر، ونعرف بعضنا البعض بشكل أفضل. نحن جميعًا في نفس المركب، نحتفل بالانتصارات. نعاني إذا لم نفز. التواصل جيد. علينا تغيير هذا الوضع، بدءًا من أثينا [ضد أولمبياكوس]".
التالي لريال مدريد: رجال ألونسو يتطلعون إلى استعادة الصدارة في جيرونا
ريال مدريد يتطلع إلى استعادة صدارة الدوري الإسباني عندما يزور جيرونا يوم الأحد. فقد فريق ألونسو صدارته بعد فوز برشلونة 3-1 على ألافيس في ملعب كامب نو يوم السبت، حيث سجل لاعب الوسط داني أولمو هدفين لفريق هانزي فليك.
يستعد ريال مدريد لرحلته إلى جيرونا بفوزه 4-3 على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع، ويطمح إلى استعادة مستواه في الدوري الإسباني بعد تعادله في آخر مباراتين ضد رايو فايكانو وإلشي على التوالي.
وقال ألونسو قبل مباراة جيرونا: "النهج والفكرة لم يتغيرا أبدًا. واجهنا بعض العقبات، لكننا سنصححها من أجل التحسن. نريد أن نستمر في اللعب بقوة وفعالية وكثافة عندما يتعلق الأمر بالاستعادة. عندما تتعثر المنظمة ولو قليلاً، تصبح الأمور أكثر صعوبة. نحتاج إلى التنظيم والكثافة والقناعة لمعرفة كيفية القيام بذلك".
