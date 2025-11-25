Argentina v Colombia - CONMEBOL Copa America USA 2024: FinalGetty Images Sport
Siddhant Lazar

فاتورة الفوضى.. تسوية تاريخية تنهي أزمة الجماهير في موقعة الأرجنتين بنهائي كوبا أمريكا!

مبلغ ضخم للغاية سيتم دفعه!

تم التوصل إلى تسوية قانونية تتعلق بالاضطرابات التي شهدها نهائي كوبا أمريكا 2024، حيث وافق المنظمون ومشغلو الملعب على دفع 14 مليون دولار للجماهير التي تضررت من مشاكل الدخول والسلامة في ملعب "هارد روك". 

جاءت هذه التسوية بعد رفع دعوى قضائية جماعية إثر مشاكل أمنية منعت بعض حاملي التذاكر من الدخول، وتسببت في ظروف غير آمنة لمن كانوا بالداخل.

    التسوية توفر تعويضات للجماهير

    أفادت التقارير بالتوصل إلى تسوية في الدعوى الجماعية التي رفعها المشجعون عقب نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا في ملعب "هارد روك". 

    استندت الدعوى إلى مشاكل تتعلق بالدخول والسلامة، مما ترك بعض حاملي التذاكر غير قادرين على دخول الملعب ودفع آخرين للمغادرة مبكراً.

     وذكرت شبكة "ESPN" أنه من المتوقع أن يشكل المشجعون المتضررون الغالبية العظمى من المطالبين بالتعويض.

    شملت قائمة المدعى عليهم كلاً من اتحاد أمريكا الجنوبية، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وشركة "بيست سيكوريتي"، وشركة "ساوث فلوريدا ستاديوم" (المالكة والمشغلة لملعب هارد روك).

    وبموجب شروط الاتفاق، سيساهم المدعى عليهم بشكل جماعي بأكثر من 14 مليون دولار في صندوق تعويضات للمشجعين المؤهلين، على أن تعتمد الدفعة النهائية لكل شخص على عدد الطالبات المقدمة.

  • مشاهد فوضوية في ملعب هارد روك

    تأخرت المباراة النهائية التي أقيمت في 14 يوليو 2024 لمدة 82 دقيقة تقريباً، بعد أن حاولت أعداد كبيرة من الأشخاص الذين لا يحملون تذاكر اقتحام ملعب "هارد روك"، مما دفع الأمن لفرض إغلاق شامل ثم إعادة فتح البوابات لاحقاً لتخفيف التكدس خارج المكان. 

    وأبلغت السلطات عن وقوع عدة اعتقالات وحالات طرد، بينما استجابت فرق الإنقاذ في مقاطعة ميامي للعديد من الحالات الطبية داخل الملعب.

    ونتيجة لهذه الاضطرابات، لم يتمكن العديد من حاملي التذاكر الذين دفعوا ثمنها من الدخول أو اختاروا المغادرة مبكراً، ومن المتوقع أن يشكل هؤلاء الأفراد غالبية المطالبات بموجب التسوية.

    المسؤولية، الأضرار، وتفاصيل أخرى

    وفقاً لشروط التسوية التي اطلع عليها الصحفيون، سينقسم المطالبون المؤهلون إلى فئتين رئيسيتين:

    الفئة الأولى: المشجعون الذين مُنعوا من الدخول، ويمكنهم المطالبة بمبلغ يصل إلى 2000 دولار لتغطية تكاليف التذاكر، بالإضافة إلى بدل إضافي يصل إلى 300 دولار لتغطية نفقات السفر إذا كانت قيمة التذكرة أقل من الحد الأقصى.

    الفئة الثانية: تغطي الحاضرين الذين مُنعوا من الوصول الكامل إلى مرافق أو خدمات الملعب، مثل منافذ الطعام والمتاجر، حيث تم تحديد الحد الأقصى للتعويض بـ 100 دولار للشخص الواحد.

    وسيعتمد إجمالي المبلغ المدفوع في النهاية على حجم المطالبات المقدمة مقابل صندوق التعويضات الذي يبلغ تقريباً 14 مليون دولار.

  • نظرة مستقبلية

    توضح التسوية كيف يمكن للمشجعين المتضررين من مشاكل الدخول والسلامة في نهائي كوبا أمريكا 2024 السعي للحصول على تعويض.

    الجدير بالذكر أن ملعب "هارد روك" من المقرر أيضاً أن يستضيف مباريات في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 العام المقبل.