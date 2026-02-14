ترينت ألكسندر-أرنولد لا يزال في قمة مستواه! نجم ريال مدريد يقدم تمريرة حاسمة في أول مباراة له بعد عودته من الإصابة، ويقود الفريق إلى صدارة الدوري الإسباني

استعاد ريال سوسيداد توازنه لفترة وجيزة بعد النكسة المبكرة. سجل ميكيل أويارزابال هدف التعادل من ركلة جزاء بعد أن عوقب دين هويجنس لارتكابه خطأ على يانجل هيريرا، ليتعادل الضيوف في منتصف الشوط الأول.

لكن ريال مدريد سرعان ما استعاد السيطرة. حصل فينيسيوس جونيور على ركلة جزاء في الدقيقة 25 بعد تعرضه لعرقلة من جون أرامبورو، وقام بتحويلها إلى هدف، قبل أن يسجل فيديريكو فالفيردي هدفاً آخر في مرمى ريمييرو بعد ست دقائق ليضاعف النتيجة إلى هدفين.

واصل أصحاب الأرض سيطرتهم على الكرة والمساحة في الشوط الثاني. أضاف فينيسيوس ركلة جزاء أخرى، وهي هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم، ليضمن فوزًا مريحًا ويرفع رصيد ريال مدريد إلى نقطتين فوق برشلونة، الذي لا يزال لديه مباراة مؤجلة.