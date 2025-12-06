"محطم تمامًا".. أرنولد يتحسر على إصابته "المدمرة" مع ريال مدريد

لجأ أرنولد إلى "إنستجرام" لمشاركة أفكاره مع المشجعين بعد أن تأكد يوم الجمعة أن لاعب ليفربول السابق سيغيب حتى فبراير على الأقل بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في وقت مبكر من الشوط الثاني في فوز "لوس بلانكوس" 3-0 في بيلباو، وهي نفس الليلة التي قدم فيها اللاعب الإنجليزي أول تمريرة حاسمة له في الدوري الإسباني مع ناديه الجديد.

كانت فترة التكيف صعبة بالنسبة لأرنولد عقب انتقاله البارز من "آنفيلد" إلى مدريد في الصيف، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى سلسلة من المخاوف المتعلقة بالإصابات والمداورة مع داني كارباخال عندما كان الثنائي متاحاً للعب. حتى أنه تم استخدام فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن متقدماً على أرنولد في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك في رحلة ريال مدريد إلى ليفربول في دوري الأبطال.

لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مع منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل منذ انتقاله إلى مدريد، وتبدو فرصه الآن في ركوب الطائرة المتجهة إلى أمريكا الشمالية في الصيف المقبل لخوض كأس العالم أكثر ضآلة.