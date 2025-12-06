AFP
"محطم تمامًا".. أرنولد يتحسر على إصابته "المدمرة" مع ريال مدريد
رد فعل أرنولد بعد تأكيد فترة غيابه بسبب الإصابة
لجأ أرنولد إلى "إنستجرام" لمشاركة أفكاره مع المشجعين بعد أن تأكد يوم الجمعة أن لاعب ليفربول السابق سيغيب حتى فبراير على الأقل بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في وقت مبكر من الشوط الثاني في فوز "لوس بلانكوس" 3-0 في بيلباو، وهي نفس الليلة التي قدم فيها اللاعب الإنجليزي أول تمريرة حاسمة له في الدوري الإسباني مع ناديه الجديد.
كانت فترة التكيف صعبة بالنسبة لأرنولد عقب انتقاله البارز من "آنفيلد" إلى مدريد في الصيف، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى سلسلة من المخاوف المتعلقة بالإصابات والمداورة مع داني كارباخال عندما كان الثنائي متاحاً للعب. حتى أنه تم استخدام فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن متقدماً على أرنولد في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك في رحلة ريال مدريد إلى ليفربول في دوري الأبطال.
لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مع منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل منذ انتقاله إلى مدريد، وتبدو فرصه الآن في ركوب الطائرة المتجهة إلى أمريكا الشمالية في الصيف المقبل لخوض كأس العالم أكثر ضآلة.
ترينت يتحدث بعد ضربة الإصابة المدمرة
قال أرنولد لمتابعيه البالغ عددهم 16.2 مليوناً على إنستجرام: "أشعر بحزن شديد (محطم تماماً) تجاه هذه الإصابة. توقيتها مؤلم لكنني سأعمل بجد للعودة بشكل أقوى وأفضل! أراكم في عام 2026 يا مدريديستا".
أرنولد يواجه بداية صعبة في مدريد
تمثل هذه الإصابة الأخيرة لألكسندر-أرنولد مشكلة أخرى في بضعة أشهر مليئة بالتحديات للمدرب الجديد تشابي ألونسو. اضطر الإسباني للتعامل مع مشاكل الإصابات والصراع مع أعضاء رئيسيين في فريقه مثل فينيسيوس جونيور، الذي قيل إنه صرح بأنه لن يوقع عقداً جديداً مع النادي طالما أن ألونسو هو المدير الفني.
يجد "لوس بلانكوس" أنفسهم متأخرين بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة في الدوري الإسباني، حيث حصدوا 36 نقطة في 15 مباراة بما في ذلك الفوز في الكلاسيكو في أكتوبر.
لكن الصفقة الكبيرة، ألكسندر-أرنولد، لم يترك الأثر المرجو حتى الآن منذ وصوله، حيث لعب أقل من 500 دقيقة في الدوري ودوري أبطال أوروبا. وحقيقة أنه لعب دقائق مماثلة تقريباً خلال كأس العالم للأندية تعكس المشاكل التي واجهها. ولكن، تماماً عندما اتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح بتمريرته الحاسمة الأولى في "الليجا"، وصلت انتكاسة إصابة أخرى للدولي الإنجليزي.
قال ألونسو مؤخراً عن ترنت قبل زيارة ريال مدريد إلى جيرونا: "إنه لاعب كبير، ونحن بحاجة إليه. إنها سنته الأولى، وفترة التكيف هذه طبيعية. إنه متطلب أيضا من نفسه، وعلينا دعمه خلال هذا التغيير الكبير".
ترنت يبتعد عن كأس العالم
بعد قرعة كأس العالم 2026 يوم الجمعة، تبدو البطولة الآن أقرب من أي وقت مضى. لقد حان الوقت تقريباً للجماهير واللاعبين لبدء تخيل كيف ستسير الأمور، حيث تم التأكيد على مواجهة إنجلترا لكل من كرواتيا وغانا وبنما في دور المجموعات.
لكن بالنسبة لألكسندر أرنولد، يبدو هذا الحلم بعيداً الآن وسيحتاج نجم ريال مدريد لبذل الكثير من الجهد لضمان استعداده للمنافسة في تشكيلة توخيل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.
كان ريس جيمس هو الظهير الأيمن الأساسي المعتاد للمدرب السابق لتشيلسي توخيل، لكن حقيقة أن ترنت يقدم شيئاً مختلفاً تماماً لا يمكن إنكارها. تمريراته وتهديده الهجومي من مركز الظهير الأيمن لا يضاهيه إلا القليل ويمكن أن يثبت أنه سلاح مهم في البطولة.
لكن بعد الأداء المتذبذب للفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين في خط الوسط خلال "يورو 2024"، سيواجه معركة لفرض طريقه إلى التشكيلة في الوقت المناسب للنهائيات. يجب التعامل مع الأمور في مدريد أولاً، وسيأمل في العودة بشكل أقوى ومساعدة فريقه على المنافسة عبر جميع الجبهات عندما يعود في الأشهر الأخيرة من الموسم.
