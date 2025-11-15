تركيا وبلغاريا | أردا جولر "يفشل" في اختبار "النجم الأول".. و"المهمة المستحيلة" في انتظاره!

شارك أردا جولر أساسيًا وقدم مباراة مفعمة بالحيوية، حيث لعب 88 دقيقة قبل استبداله، وكان محورًا هجوميًا ودفاعيًا لتركيا.
في الدقيقة 27 (الحصول على خطأ): أظهر مهارته في الاحتفاظ بالكرة، مما أجبر لاعب بلغاريا أندريان كراييف على ارتكاب خطأ لصالحه في نصف ملعب تركيا.
وفي الدقيقة 33 (التسديدة الأولى): جاء التهديد الأول لجولر بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة حاسمة من هاكان تشالهان أوغلو، لكن حارس المرمى البلغاري تصدى لها.
في الدقيقة 40 (بطاقة صفراء): تحصل على بطاقة صفراء قبل نهاية الشوط الأول بقليل بسبب اعتراضه على أحد قرارات الحكم باحتساب مخالفة ضد تركيا.
في الدقيقة 66 (صناعة فرصة): قدم جولر اللمسة الأبرز له في المباراة. حيث قدم تمريرة مفتاحية مميزة، خلصت فرصة كبيرة لزميله كينان يلديز، الذي سدد الكرة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت قريبة جدًا بجوار القائم الأيمن (فرصة ضائعة).
وفي الدقيقة 88 (الاستبدال): انتهت مشاركته في المباراة، حيث تم استبداله وخرج ليحل محله يوسف ساري.