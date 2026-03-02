Getty Images Sport
"تركوني لأتدبر أمري بنفسي" - نجم نيوكاسل والمنتخب الهولندي السابق يتحدث بصراحة عن معركته مع إدمان الكوكايين بعد أن أنهت إصابة في الركبة مسيرته الكروية
جانمات يتحدث بصراحة عن إدمانه للكوكايين
استمتع يانمات بمسيرة احترافية استمرت 15 عامًا نقلته من الدوري الهولندي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب لفرق مثل فينورد ونيوكاسل وواتفورد. كما كان لاعبًا أساسيًا في منتخب هولندا في كأس العالم 2014، حيث شارك في خمس مباريات وفازت هولندا بالمركز الثالث بعد فوزها على البرازيل في مباراة تحديد المركز الثالث. ومع ذلك، دفعته الصعوبات التي واجهها في نهاية مسيرته إلى الكشف عن الأيام المظلمة التي مر بها، وكشف عن معاناته مع الإدمان.
"لدي ثلاثة أطفال يسمعون ويقرؤون الأشياء. لا أستطيع ولا أريد أن أذكر كل التفاصيل، لكن إدماني للكوكايين تسبب في الكثير من المعاناة"، قال يانمات في حديثه في باتيه توشينسكي في أمستردام، متأملاً في صراع ظل مخفيًا عن أعين الجمهور حتى أواخر عام 2023. شهد اللاعب الدولي الهولندي الذي خاض 34 مباراة دولية حياته تخرج عن السيطرة في شيفينينغن، مما أدى إلى إقامته في عيادة إعادة تأهيل في جنوب إفريقيا. بدأ الانهيار عندما تفاقمت مشكلة مستمرة في الركبة بسبب حادث طبي، مما أدى فعليًا إلى إنهاء مسيرته ضد إرادته. "كنت أرغب في ذلك بشدة، لكن إصابة في الركبة أعاقت مساعي. كانت تلك الركبة ضخمة. بعد الحقنة، ساءت الحالة: أصيب المفصل بالعدوى بسبب استخدام إبرة خاطئة. انتهت مسيرتي. لم أستطع تحمل ذلك"، أوضح.
الكفاح من أجل الحياة بعد كرة القدم
بعد تقاعده، حاول يانمات البقاء في اللعبة من خلال تولي منصب المدير الفني في نادي ADO Den Haag. لكن عدم وجود الدعم في غرفة اجتماعات مجلس الإدارة أدى إلى تسريع انحداره إلى تعاطي المخدرات. "كان الجميع وكل شيء يساعدني، لكنني تركت لوحدي لأدافع عن نفسي. لم يكن هناك شيء. فجأة فقدت الهيكل الذي كنت أتمتع به لسنوات كلاعب كرة قدم. كان ذلك صعبًا. تدريجيًا، بدأت الإدمان على الكوكايين يتسلل إلى حياتي. تبدأ في الكذب على الأشخاص الذين تحبهم. هذا أمر فظيع؛ لقد آذيت الكثير من الناس"، اعترف لاعب فينورد السابق.
تُعرض قصة يانمات في الفيلم الوثائقي "الرجال الحقيقيون لا يبكون"، الذي يستكشف التحديات التي يواجهها الرياضيون النخبة في مجال الصحة العقلية. وأشار إلى أنه بينما كان بإمكانه التعامل مع الضغط الهائل للعب في نصف نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين أو الأداء في ملعب دي كويب المكتظ بالجماهير، فإن الفراغ الذي خلفه التقاعد كان أمراً مختلفاً. "كان بإمكاني تحمل توتر المباريات الكبرى، على الرغم من أنني كنت أعاني منه، كما تعلم. إنه أمر محظور، لكن حاول فقط التعامل مع كل تلك الآراء. لعبت في كأس العالم، وفي العديد من المباريات في ملعب دي كويب المكتظ بالجماهير، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز مع نيوكاسل يونايتد وواتفورد. واجهت أفضل المهاجمين. بالطبع كان هناك توتر في تلك المباريات، لكنني لم أفقد توازني تمامًا"، قال.
البحث عن مسار جديد في شيفينينغن
ظهرت المشاكل الحقيقية عندما تلاشى الروتين اليومي للتدريب الاحترافي. "لم تبدأ المشاكل إلا عندما توقفت. كلاعب، كل شيء واضح: تنتقل من تدريب إلى تدريب. ومن مباراة إلى مباراة. عندما تلاشى كل ذلك وشعرت أنني في غير مكاني تمامًا كمدير فني في ADO، ساءت الأمور. وكان ذلك جيدًا أيضًا"، اعترف يانمات. اليوم، يعمل الظهير الأيمن السابق على إعادة بناء حياته، حيث يدير صالة رياضية خاصة به، وهي High Power Gym في شيفينينغن، ويركز على لياقته البدنية بينما يبتعد عن شياطين ماضيه.
وكشف أن الأضرار المالية الناجمة عن إدمانه كانت محدودة، لكن التكلفة الشخصية كانت كبيرة. "ما زلت متزوجًا رسميًا، لكننا لم نعد معًا. العلاقة لم تكن جيدة على أي حال، لكن هذا الإدمان لم يساعد بالطبع. لقد تضرر الكثير، على الرغم من أننا نتفاهم جيدًا مرة أخرى"، قال. أوضح يانمات أيضًا أن مشاكله كانت مرتبطة بالمخدرات بشكل خاص وليس بالكحول، مضيفًا: "كان الكوكايين، وليس أي شيء آخر. ولا الكحول أيضًا. أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث لأي شخص. لم أعتقد أبدًا أنني يمكن أن أصبح مدمنًا".
تحذير للجيل القادم
من خلال إفصاحه عن هذه التجربة، يأمل جانمات أن تكون تجربته بمثابة تحذير للاعبين الآخرين الذين قد يواجهون صعوبات بعد تركهم الملاعب. "الكوكايين يدمر الكثير. كانت عائلتي وأصدقائي إلى جانبي، لكنني خيبت آمال الكثير من الناس. تبدأ في الكذب وتحوير الحقائق. هذا أمر مرهق، لكنه قبل كل شيء مؤلم للغاية. هل كان ذلك يهدد حياتي؟ حسناً، كنت في حالة سيئة للغاية. مررت بلحظات كانت فيها الأمور سيئة للغاية بالنسبة لي، دعنا نترك الأمر عند هذا الحد"، صرح. صراحته تمثل خروجاً كبيراً عن الصمت التقليدي الذي يحيط بحياة المحترفين السابقين.
على الرغم من تعافيه، قرر يانمات الابتعاد عن عالم تدريب كرة القدم، وهو المسار الذي كان ينوي اتباعه في السابق. "كان لدي كل شيء كلاعب، وفي الواقع ما زلت أمتلك ذلك. لكن الكثير قد حدث في هذه الأثناء. الكثير جدًا. الإدمان هو حقًا صراع، حيث تجلس وأنت تمسك شعرك بيديك. حرفيًا. أنت في صراع، إنه حقًا أمر مدمّر للغاية. في مثل هذه العيادة، تتلقى العلاج وتجري المحادثات. لقد سلكت طريقًا آخر منذ ذلك الحين. نعم، الطريق الصحيح. لحسن الحظ. أعتقد أن عالم كرة القدم قد انتهى. على الأقل في الوقت الحالي"، ختم قائلاً.
