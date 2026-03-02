استمتع يانمات بمسيرة احترافية استمرت 15 عامًا نقلته من الدوري الهولندي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب لفرق مثل فينورد ونيوكاسل وواتفورد. كما كان لاعبًا أساسيًا في منتخب هولندا في كأس العالم 2014، حيث شارك في خمس مباريات وفازت هولندا بالمركز الثالث بعد فوزها على البرازيل في مباراة تحديد المركز الثالث. ومع ذلك، دفعته الصعوبات التي واجهها في نهاية مسيرته إلى الكشف عن الأيام المظلمة التي مر بها، وكشف عن معاناته مع الإدمان.

"لدي ثلاثة أطفال يسمعون ويقرؤون الأشياء. لا أستطيع ولا أريد أن أذكر كل التفاصيل، لكن إدماني للكوكايين تسبب في الكثير من المعاناة"، قال يانمات في حديثه في باتيه توشينسكي في أمستردام، متأملاً في صراع ظل مخفيًا عن أعين الجمهور حتى أواخر عام 2023. شهد اللاعب الدولي الهولندي الذي خاض 34 مباراة دولية حياته تخرج عن السيطرة في شيفينينغن، مما أدى إلى إقامته في عيادة إعادة تأهيل في جنوب إفريقيا. بدأ الانهيار عندما تفاقمت مشكلة مستمرة في الركبة بسبب حادث طبي، مما أدى فعليًا إلى إنهاء مسيرته ضد إرادته. "كنت أرغب في ذلك بشدة، لكن إصابة في الركبة أعاقت مساعي. كانت تلك الركبة ضخمة. بعد الحقنة، ساءت الحالة: أصيب المفصل بالعدوى بسبب استخدام إبرة خاطئة. انتهت مسيرتي. لم أستطع تحمل ذلك"، أوضح.