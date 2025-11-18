EGYPT-US-ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT-SUMMITAFP
محمد سعيد

ترامب يهدد مدن أمريكية بحرمانها من استضافة كأس العالم .. ويتوعد المكسيك!

إطلاق نظام جديد لتسهيل حصول الجماهير على تأشيرات دخول الولايات المتحدة لحضور مباريات كأس العالم 2026

في مؤتمر استثنائي بالبيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، عن إطلاق نظام جديد لتسهيل حصول الجماهير على مواعيد مبكرة للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة لحضور مباريات كأس العالم 2026.

لكن الإعلان سرعان ما شابه تهديدات من ترامب بإمكانية نقل المباريات من مدن مثل سياتل ولوس أنجلوس، بسبب ما وصفه بمخاوف تتعلق بالسلامة والأمن.

كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستنطلق في 11 يونيو 2026، وسط ترقب عالمي كبير، لكن تصريحات ترامب الأخيرة تفتح الباب أمام جدل واسع حول مستقبل بعض المدن المستضيفة وإمكانية تدخل السياسة في مسار البطولة.

  • نظام "فيفا باس" لتأشيرات الجماهير

    الحدث الذي حضره وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، كان مخصصًا للإعلان عن نظام FIFA Priority Appointment Scheduling System (FIFA Pass)، الذي يمنح حاملي تذاكر المباريات أولوية في الحصول على مواعيد مقابلات التأشيرات في القنصليات الأميركية بالخارج.  

    روبيو أوضح أن "التذكرة ليست تأشيرة ولا تضمن الدخول إلى الولايات المتحدة"، لكنه أكد أن النظام الجديد سيمكن الجماهير من الحصول على موعد مقابلة خلال فترة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع، بدلاً من الانتظار لأشهر طويلة كما هو الحال حاليًا في بعض الدول مثل كولومبيا (11 شهرًا)، الإكوادور (9.5 أشهر)، والمغرب (6.5 أشهر).

  • President Trump Signs Executive Order On "Fostering The Future"Getty Images News

    تهديدات بنقل المباريات من مدن أمريكية

    خلال المؤتمر، هاجم ترامب بعض المسؤولين المحليين، مشيرًا إلى أن مدينة سياتل التي انتخبت حديثًا عمدة ديمقراطية اشتراكية قد تكون عرضة لفقدان حقها في استضافة المباريات إذا لم يتم ضمان الأمن.

    كما انتقد إدارة مدينة لوس أنجلوس، محذرًا من أن أي مؤشر على اضطرابات أو ارتفاع معدلات الجريمة قد يدفعه إلى مطالبة فيفا بنقل المباريات إلى مدن أخرى "أكثر أمانًا".

    وقال ترامب: "إذا رأينا أي مشكلة في سياتل أو لوس أنجلوس، سنطلب من جياني نقل المباريات إلى مدينة أخرى. لدينا الكثير من المدن التي ترغب في الاستضافة وستقوم بذلك بشكل آمن".

    وأضاف: "لقد قمنا بعمل رائع. إذا اعتقدنا أنه ستكون هناك أي علامة على وجود أي مشكلة، فسأطلب من جياني نقل ذلك إلى مدينة أخرى. لدينا العديد من المدن التي ترغب في ذلك وستقوم به بأمان تام. إذا اعتقدنا بوجود مشكلة في سياتل، حيث توجد عمدة ليبرالية شيوعية .. شاهدتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، يا له من جمال آخر لدينا هناك. جياني، هل يمكنني القول إننا سننقل الحدث إلى مكان يُقدّره الجميع ويكون آمنًا؟".

    أجاب إنفانتينو: "السلامة والأمن هما أساس نجاح كأس العالم. نرى ثقة الناس في الولايات المتحدة، فقد حققنا مبيعات تذاكر قياسية. بيع ما يقرب من مليوني تذكرة بالفعل. يعلم الناس أنهم سيأتون إلى هنا لتجربة كأس عالم آمنة ومأمونة. هذه بالطبع مسؤولية الحكومة، ومن الواضح أننا سنناقش الأمر، ونعمل معًا، ويجب أن نضمن لجميع المشجعين القادمين من الخارج الاستمتاع باحتفالية توحد الرياضة، مع ضمان سلامة تامة".

  • تصريحات مثيرة حول المكسيك

    ترامب لم يكتفِ بالحديث عن المدن الأميركية، بل أشار أيضًا إلى إمكانية تنفيذ "ضربات" داخل المكسيك، إحدى الدول المشاركة في استضافة البطولة، بحجة مكافحة تهريب المخدرات.

    وقال: "نعرف عناوين كل تجار المخدرات، ونعرف أبواب منازلهم. إذا اضطررنا للتدخل عسكريًا لوقف هذه الكارثة، سأكون فخورًا بذلك".  

    وأضاف أن الولايات المتحدة فقدت "مئات الآلاف من الأرواح سنويًا بسبب المخدرات القادمة عبر المكسيك"، مؤكدًا أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات صارمة.

    تهديدات ترامب أثارت مخاوف لدى الشركات المحلية في المدن المستضيفة، حيث تعتمد على البطولة في تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة من السياحة والرعاية التجارية.

    وردًا على سؤال حول الرسالة التي يوجهها لهذه الشركات، قال ترامب: "اطلبوا من حكامكم أن يطلبوا المساعدة الفيدرالية، نحن مستعدون لدعمهم".

  • جائزة "السلام" من الفيفا

    في سياق آخر، أعلن الفيفا أن إنفانتينو سيقدم جائزة "فيفا للسلام" لأول مرة خلال مراسم سحب قرعة كأس العالم في الخامس من ديسمبر المقبل بواشنطن، ومن المرجح أن يكون ترامب هو أول من يتسلم هذه الجائزة التي تهدف إلى تكريم الشخصيات التي ساهمت في "توحيد الشعوب حول العالم عبر السلام".

    من جانبه، شدد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو على أن "السلامة والأمن هما الشرط الأول لنجاح كأس العالم"، مؤكدًا أن مبيعات التذاكر التي تجاوزت مليوني تذكرة حتى الآن تعكس ثقة الجماهير في قدرة الولايات المتحدة على تنظيم بطولة آمنة.