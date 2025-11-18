ترامب يهدد مدن أمريكية بحرمانها من استضافة كأس العالم .. ويتوعد المكسيك!

خلال المؤتمر، هاجم ترامب بعض المسؤولين المحليين، مشيرًا إلى أن مدينة سياتل التي انتخبت حديثًا عمدة ديمقراطية اشتراكية قد تكون عرضة لفقدان حقها في استضافة المباريات إذا لم يتم ضمان الأمن.

كما انتقد إدارة مدينة لوس أنجلوس، محذرًا من أن أي مؤشر على اضطرابات أو ارتفاع معدلات الجريمة قد يدفعه إلى مطالبة فيفا بنقل المباريات إلى مدن أخرى "أكثر أمانًا".

وقال ترامب: "إذا رأينا أي مشكلة في سياتل أو لوس أنجلوس، سنطلب من جياني نقل المباريات إلى مدينة أخرى. لدينا الكثير من المدن التي ترغب في الاستضافة وستقوم بذلك بشكل آمن".

وأضاف: "لقد قمنا بعمل رائع. إذا اعتقدنا أنه ستكون هناك أي علامة على وجود أي مشكلة، فسأطلب من جياني نقل ذلك إلى مدينة أخرى. لدينا العديد من المدن التي ترغب في ذلك وستقوم به بأمان تام. إذا اعتقدنا بوجود مشكلة في سياتل، حيث توجد عمدة ليبرالية شيوعية .. شاهدتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، يا له من جمال آخر لدينا هناك. جياني، هل يمكنني القول إننا سننقل الحدث إلى مكان يُقدّره الجميع ويكون آمنًا؟".

أجاب إنفانتينو: "السلامة والأمن هما أساس نجاح كأس العالم. نرى ثقة الناس في الولايات المتحدة، فقد حققنا مبيعات تذاكر قياسية. بيع ما يقرب من مليوني تذكرة بالفعل. يعلم الناس أنهم سيأتون إلى هنا لتجربة كأس عالم آمنة ومأمونة. هذه بالطبع مسؤولية الحكومة، ومن الواضح أننا سنناقش الأمر، ونعمل معًا، ويجب أن نضمن لجميع المشجعين القادمين من الخارج الاستمتاع باحتفالية توحد الرياضة، مع ضمان سلامة تامة".