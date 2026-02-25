10 أعوام من الجدل مع جياني إنفانتينو .. "منقذ الفيفا" الذي تحدى الجميع ووصل الكونجرس متأخرًا ساعتين بسبب ترامب!

جاء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في صورة المنقذ، وبعد 10 سنوات على قدومه، لا تزال التساؤلات والتكهنات محيطة بالمؤسسة الأهم في اللعبة على مستوى العالم خلال وجوده، الحديث هنا عن جياني إنفانتينو.

الرجل السويسري تم انتخابه كرئيس للفيفا في 26 فبراير 2026، خلال حقبة غرق فيها الاتحاد بفضائح الفساد والكوارث المالية في عهد سابقه سيب بلاتر.

الأمور خرجت عن السيطرة تمامًا مع بلاتر، مما انعكس بالسلب على إنفانتينو الذي جاء والاتحاد لديه فجوة مالية تصل إلى 550 مليون دولار لانسحاب العديد من الرعاة.

إنفانتينو قال وقتها:"سأعمل بجد لإعادة كرة القدم إلى الفيفا وإعادة الفيفا إلى اللعبة"!

ماليًا .. إنفانتينو وصل إلى مراده بعد 10 سنوات من تولي منصبه، ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن الفيفا يستعد للإعلان عن إيرادات قياسية تبلغ 13 مليار دولار، للدورة الثلاثية التي تستمر حتى نهاية 2026.

ومع ذلك، هل الأموال كل شيء في قصة جياني إنفانتينو؟