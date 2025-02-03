تراجع مرعب في مسيرته .. ستيفن جيرارد مرشح لتدريب هذا الفريق بعد مغادرة السعودية!

مفاجأة كبرى في مستقبل ستيفن جيرارد..

في الأيام القليلة الماضية.. انتهت قصة الأسطورة ستيفن جيرارد كـ"مدرب"، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.

جيرارد جاء إلى الملاعب السعودية كـ"مدير فني" لفريق الاتفاق الأول، في يوليو من عام 2023؛ ولكنه فشل بشكلٍ كبير، في تحقيق التطلعات المأمولة منه.

بعد هذا الفشل.. اضطر الأسطورة الإنجليزية للرحيل عن فارس الدهناء، وتحديدًا في يناير من عام 2025؛ حيث تم تعيين المدرب الوطني سعد الشهري، بديلًا عنه وبشكل مؤقت، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

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لكن يبقى السؤال.. "ما هو مصير ستيفن جيرارد بعد رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؟!"