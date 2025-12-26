كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حقيقة ما تردد خلال الساعات الأخيرة، بشأن توزيع تذاكر مجانية على الجماهير، لحضور مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025.
بعد أخبار "المدرجات الخالية" .. الاتحاد الإفريقي يكشف حقيقة توزيع تذاكر مجانية في كأس الأمم
- AFP
ما القصة؟
يُقدّم المغرب نموذجًا متقدمًا في تنظيم كأس الأمم الإفريقية، حيث جاءت الملاعب، سواء المُجدَّدة أو التي شُيّدت خصيصًا للبطولة، مجهزة بأحدث التقنيات، مع أرضيات عالية الجودة ومرافق متطورة تُواكب المعايير العالمية، لتضع المملكة في مصاف أفضل الدول المستضيفة في القارة.
ومع ذلك، تظل الأحوال الجوية المتقلبة، خصوصًا الأمطار الغزيرة، خارج نطاق السيطرة التنظيمية.
ولكن خلف هذا الإطار المشرق، ظهرت مشكلة واضحة منذ الأيام الأولى للمنافسات، تمثلت في ضعف الحضور الجماهيري في المباريات التي لا يشارك فيها منتخب المغرب أسود الأطلس.
وقد أثار هذا التباين استغراب المتابعين، خاصة أن بعض اللقاءات أُعلن رسميًا أنها مُباعة بالكامل، ما خلق فجوة بين الأرقام الرسمية والواقع على أرض الملاعب، وأثار انتقادات واسعة من المراقبين والجماهير حول أسباب هذا الغياب غير المسبوق.
وأشارت تقارير صحفية أنه لمواجهة هذه الظاهرة، اتخذت اللجنة المنظمة المغربية، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، إجراءات استثنائية، أبرزها السماح بدخول الجماهير مجانًا بعد مرور نحو 20 دقيقة على انطلاق بعض المباريات.
والهدف من هذه السياسة كان واضحًا: تعزيز المظهر البصري للمدرجات وتفادي مشهد الملاعب الفارغة الذي يتم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام.
- AFP
كاف يوضح الحقيقة
الميزانية المخصصة للجماهير عاملاً مؤثرًا في نسبة الحضور وملء المدرجات، يوم الاثنين، أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن كاف قررت فتح أبواب ملعب أدرار في أغادير مجانًا لمباراة مصر وزيمبابوي (1-2)، والتي شهدت حضور نحو 35 ألف متفرج من أصل 45 ألفًا تقريبًا وفقًا لوكالة فرانس برس.
ولكن مصادر مطلعة داخل كاف نفت بشكل قاطع هذه الشائعة لـ موقع Le 360 المغربي، مؤكدة أن أي إجراءات لتوزيع تذاكر مجانية، بما في ذلك المقاعد غير المباعة، غير مطروحة قبل المباريات.
وأشار "كاف" إلى أن بيع تذاكر كأس الأمم الإفريقية 2025 يخضع لإطار تنظيمي واضح، وفق معايير كاف، وأي إعلان رسمي بهذا الخصوص يتم فقط عبر القنوات الرسمية للمؤسسة.
نظام كأس أمم إفريقيا 2025
تنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بمشاركة 24 منتخبًا، يتم تقسيمها على 6 مجموعات، حيث يتأهل كل من متصدر ووصيف كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسات.
وأظهرت نتائج قرعة البطولة توزيع المنتخبات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.
المجموعة الثانية: مصر، جنوب إفريقيا، أنجولا، زيمبابوي.
المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا.
المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا.
المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان.
المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، موزمبيق.
مواعيد الأدوار الإقصائية في كأس الأمم
مواعيد الأدوار الإقصائية تبدأ بمباريات دور الـ16 خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير، يليها ربع النهائي يومي 9 و10 يناير، ثم نصف النهائي في 14 يناير.
فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث في 17 يناير، على أن تختتم البطولة بالمباراة النهائية التي ستقام في العاصمة المغربية الرباط يوم 18 يناير.