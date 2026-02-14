تحية لك، هاري كين! مهاجم بايرن ميونيخ يحقق إنجازاً كبيراً في مسيرته المهنية بتسجيله هدفين في آخر مباراة لبايرن ميونيخ

من بين تلك الأهداف الـ 500، سجل 100 هدف من ركلات جزاء، بما في ذلك هدف في الفوز على بريمن. جاء الهدف الأول لكين في ذلك المساء بعد تعرض لاعب الوسط الشاب لينارت كارل لعرقلة داخل منطقة الجزاء. أكدت مراجعة قصيرة من قبل VAR القرار، وبدا النتيجة حتمية بمجرد وضع الكرة على نقطة الجزاء.

سجل قائد منتخب إنجلترا الهدف بهدوء، مسجلاً ركلته الجزائية رقم 23 في الدوري الألماني خلال المواسم الثلاثة الماضية - وهو رقم أعلى من مجموع الركلات الجزائية التي سجلها اللاعبان التاليان مجتمعين. والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أنه لا يزال خاليًا من الأخطاء في المسابقة، حيث سجل جميع الـ 23 محاولة منذ وصوله إلى ألمانيا.

كان التسجيل روتينياً بالنسبة لمعاييره، لكن موثوقيته ليست عادية على الإطلاق. أصبح بايرن يعامل ركلات الجزاء على أنها أهداف مضمونة تقريباً، وذلك بفضل دقة كين وتقنيته من مسافة 12 ياردة. نادراً ما أخطأ من على علامة الجزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضاً، وكان أكثر اللحظات إثارة للقلق من مسافة 12 ياردة خلال مشاركته مع إنجلترا في كأس العالم ضد فرنسا.