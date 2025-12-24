من "مهم مثل يامال" إلى تهديد نجم النصر السابق له.. مستوى هاوسن مع ريال مدريد يضعف حظوظه في كأس العالم!

سلّطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على تطور وضع المدافع الشاب دين هاوسن داخل حسابات المنتخب الإسباني، في ظل تراجع مستواه النسبي مؤخرًا وعودة أسماء ثقيلة إلى المشهد، وهو ما جعل مكانته كعنصر أساسي لا تقبل الجدل محل مراجعة داخل الجهاز الفني قبل الاستحقاقات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم.

وبحسب تقرير صحيفة "ماركا"، فإن دين هاوسن لا يزال حاضرًا بقوة داخل مشروع المنتخب الإسباني على المدى المتوسط، إلا أن الطريق أمامه لم يعد ممهدًا كما كان قبل عام واحد فقط. ففي مثل هذا التوقيت من العام الماضي، كان هاوسن واحدًا من أبرز الأسماء التي يراقبها المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي عن قرب، وسط قناعة داخل أروقة الاتحاد الإسباني بأن استدعاءه مسألة وقت لا أكثر.