الجزائر وبوركينا فاسو | حين يتحول "الخُضر" إلى قطعة من الصلصال الفاخر، ولا يحق لك الاستياء يا محرز!

جميعنا لعب بالصلصال يومًا ما، وهي مادة يسهل تشكيلها وتكوين عدة أشكال منها، تأتي بألوان وخامات مختلفة ويُعد اللعب بها ممتعًا إلى حد كبير للصغار وحتى للكبار.

المدرب بيتكوفيتش حول منتخب الجزائر إلى قطعة من الصلصال في يده! والمؤكد أنه يستمتع كثيرًا بإجراء الكثير من التغييرات وتكوين العديد من الأشكال بقطعة الصلصال تلك، خاصة أنها من النوع الفاخر جدًا!

بيتكوفيتش دخل مباراة اليوم بإجراء 3 تغييرات على التشكيل الأساسي الذي هزم السودان بثلاثية نظيفة، وقد غير توظيف ريان آيت نوري من يسار الدفاع إلى جناح مهاجم، ولعب بمحمد عمورة كرأس حربة متقدم بدلًا من الجناح الأيسر.

لم يكتف المدرب المخضرم بذلك التغيير في بداية اللقاء، بل ظل طوال المباراة وهو يُغير من شكل المنتخب وتوظيف اللاعبين، قاصدًا أحيانًا ومضطرًا أحيانًا أخرى، لكنه أظهر قدرة رائعة على الانسجام والتعامل مع كافة الظروف.

تأثير الفراشة ظهر اليوم عند إصابة جوان حجام، إذ أخرجه المدرب وأشرك بغداد بونجاح وهو ما أدى لتغييرين في الملعب .. فقد عاد آيت نوري ليسار الدفاع وعاد عمورة ليسار الهجوم وتواجد المهاجم المخضرم في القلب.

وبعد ساعة من اللعب بطريقة 4-2-3-1 و4-3-3 حسب تحركات إبراهيم مازا، غير المدرب من جديد ولعب بطريقة لعب 5-3-2 بإشراك المدافع زين الدين بلعيد بدلًا من الجناح الأيمن رياض محرز.

ولم يتوقف المدرب عن إجراء التغييرات وإراحة بعض اللاعبين ومنح الفرصة لآخرين رغم أن النتيجة ظلت معلقة حتى اللحظات الأخيرة .. بيتكوفيتش حول المنتخب الجزائري إلى قطعة من الصلصال وسيحصد نجاح أفعاله مستقبلًا ولكن عليه الحذر لأن الأمر يحمل أيضًا جزءًا كبيرًا من المخاطرة خاصة إن أصبح هوسًا لديه كما حدث أحيانًا مع بيب جوارديولا!