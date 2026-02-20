"تحلى بالشجاعة" - غاري لينيكر يشكك في عقلية أرسنال في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد آخر هزيمة له

فاز أرسنال في اثنتين فقط من مبارياته السبع الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما سمح للمنافسين بالاقتراب منه، وحل في المركز الثاني في المواسم الثلاثة الأخيرة. يريد لينيكر أن يرى بعض الشجاعة والروح القتالية في ملعب الإمارات.

قال المهاجم الإنجليزي السابق ومقدم برنامج Match of the Day في بودكاست The Rest Is Football: "هل تعتقد أن أرسنال يحتاج فقط إلى أن يكون أكثر جرأة؟ أعلم أن القول أسهل من الفعل، لكن عليكم أن تجمعوا شتات أنفسكم وتكونوا أكثر عدوانية.

"كن أكثر هجومية، خاصة عندما يتقدمون في النتيجة. هل هي مجرد مشكلة في العقلية بالنسبة لأرسنال، أم أنها مجرد توقف مؤقت في الموسم يمر به كل فريق في مرحلة ما؟

أعتقد أنهم سيواصلون الفوز باللقب، لكن هذا قد يكون دفعة قوية يحتاجونها لتصحيح مسارهم. مانشستر سيتي الآن على بعد خمس نقاط فقط من أرسنال ولديهم مباراة مؤجلة.

"أعتقد أن السؤال هو: هل يمكن لمانشستر سيتي أن يكون رائعًا باستمرار كما كان عندما فاز باللقب أربع مواسم متتالية، في تلك الفترة التي فاز فيها تقريبًا بكل مباراة بعد عيد الميلاد، ولم يكن من الممكن رؤيته يفقد أي نقاط. لست متأكدًا تمامًا من أن مانشستر سيتي في هذا المستوى أو يمكنه أن يكون ثابتًا بما يكفي لملاحقة أرسنال".