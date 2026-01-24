تحرّك داخل الهلال لإعادة تشكيل الهجوم بصفقة عالمية .. وداروين نونيز أقرب الضحايا!

ترى الإدارة الهلالية أن المرحلة المقبلة تتطلب مهاجمًا يتمتع بخبرة عالية وحضور قوي في المباريات الكبرى، خاصة مع طموحات النادي بالمنافسة على جميع البطولات، محليًا وقاريًا، دون الاكتفاء بالحلول التقليدية.

ولا يقتصر التفكير الهلالي على الجانب الفني فقط، إذ يدخل البعد التجاري بقوة في حسابات الصفقة المرتقبة، حيث تهدف الإدارة إلى استثمار الاسم الجديد المحتمل في تعزيز صورة النادي عالميًا، ورفع معدلات الجذب الجماهيري والرعايات التجارية.

وبحسب المصادر ذاتها، يُعد ملف المهاجم أحد أبرز أولويات الهلال في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ضمن خطة شاملة لإعادة تشكيل بعض المراكز الحساسة، بما يضمن استمرار الفريق في موقعه التنافسي وتحقيق تطلعات جماهيره في المرحلة القادمة.

