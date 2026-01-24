فتحت إدارة نادي الهلال ملف التعاقدات الصيفية مبكرًا، واضعةً نصب أعينها إحداث تغيير مؤثر في خط الهجوم، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على التفوق المحلي وتعزيز الحضور القاري خلال المواسم المقبلة.
تحرّك داخل الهلال لإعادة تشكيل الهجوم بصفقة عالمية .. وداروين نونيز أقرب الضحايا!
الهلال يدرس الإطاحة بداروين نونيز
بحسب معلومات خاصة حصل عليها موقع 365Scores، فإن إدارة النادي الهلالي لا تمانع دراسة مستقبل المهاجم الحالي داروين نونيز، سواء عبر إعارته أو الاستغناء عنه بشكل نهائي، في حال وصول عرض مناسب، وذلك بعد تقييم شامل لمردوده الفني ومدى انسجامه مع احتياجات الفريق.
ويأتي هذا التوجه في إطار مرحلة جديدة يعيشها الهلال عقب انتقال ملكيته، حيث تسعى الإدارة إلى بناء فريق أكثر توازنًا، مع التركيز على استقطاب لاعب هجومي من الصف الأول عالميًا، قادر على إحداث الفارق داخل الملعب، إلى جانب ما يمثله من قيمة تسويقية كبيرة للنادي.
- Getty Images Sport
إستراتيجية إدارة الهلال
ترى الإدارة الهلالية أن المرحلة المقبلة تتطلب مهاجمًا يتمتع بخبرة عالية وحضور قوي في المباريات الكبرى، خاصة مع طموحات النادي بالمنافسة على جميع البطولات، محليًا وقاريًا، دون الاكتفاء بالحلول التقليدية.
ولا يقتصر التفكير الهلالي على الجانب الفني فقط، إذ يدخل البعد التجاري بقوة في حسابات الصفقة المرتقبة، حيث تهدف الإدارة إلى استثمار الاسم الجديد المحتمل في تعزيز صورة النادي عالميًا، ورفع معدلات الجذب الجماهيري والرعايات التجارية.
وبحسب المصادر ذاتها، يُعد ملف المهاجم أحد أبرز أولويات الهلال في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ضمن خطة شاملة لإعادة تشكيل بعض المراكز الحساسة، بما يضمن استمرار الفريق في موقعه التنافسي وتحقيق تطلعات جماهيره في المرحلة القادمة.
داروين نونيز في مرمى الانتقادات
بعد مباراة الفيحاء الأخيرة، والتي سجل فيها الهلال رباعية تعرض المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز إلى انتقادات لاذعة بسبب غيابه عن لائحة مسجلي الأهداف، حيث يحبط جماهير الزعيم بإحصائيات محرجة، فهو الأكثر إضاعة للفرص المحققة من الهلال في دوري روشن هذا الموسم، حيث أهدر 11 فرصة مقابل 8 لميلينكوفيتش سافيتش و7 لماركوس ليوناردو و6 لمالكوم.
لاعب المنتخب السعودي السابق أحمد عطيف، تكفل بفعل ما قام به من قبل النقاد الإنجليز تجاه داروين نونيز في البريميرليج، وخرج للحديث عن مستوياته الأخيرة خلال وجوده ببرنامج "دورينا غير"، وقال عن سلبية نونيز: "بالنسبة لي، هو الصفقة الأفشل للأندية الكبار المنافسة على دوري روشن السعودي هذا الموسم، وهذا بمعيار قيمة اللاعب السوقية والإضافة الفنية التي يقدمها للفريق".
وأضاف: "نونيز لاعب سلبي من حيث القرارات وتسجيل الأهداف، ربما الحسنة الوحيدة التي يقدمها هي الحالة البدنية والواجب الدفاعي الذي يؤديه، كما أنه يتعرض للإصابات بشكل متكرر".
وأوضح: "هناك العديد من اللاعبين المحليين الذين لم يحصلوا على فرصة نونيز، ولو لعبوا مكانه سيفيدون الفريق أكثر منه، كل قراراته سيئة ويفتقد للمسة الأخيرة أمام المرمى، كل الفرص التي يضيعها سهلة للغاية".
بينما حارس الهلال السابق محمد الدعيع، التمس العذر لنونيز بأنه يقوم بالكثير من الأدوار الدفاعية وفقًا لرؤية سيموني إنزاجي، مما يفقد كثيرًا من تركيزه أمامه المرمى.
- Getty Images Sport
الهلال ينتفض تحت قيادة إنزاجي
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 14 انتصارًا مع تعادلين ولم يتذوق طعم الخسارة، في 16 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي ليتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة وبفارق 7 نقاط عن وصيفه النصر.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، على حساب كل من الدحيل القطري، ناساف كارشي الأوبكي، السد القطري، الغرافة القطري، الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي، ليتصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه تراكتورسازي.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم يوم 17 مارس المقبل، بحيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائي لمواجهة الفائز من الاتحاد والخلود.
سيموني إنزاجي قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع نهائي كأس العالم، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي"، وهو ما فتح باب التوقعات لمسيرة استثنائية للمدرب الإيطالي مع الزعيم.
أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:
* مباريات: 30.
* فوز: 25.
* تعادل: 4.
* خسارة: 1.
* أهداف مسجلة: 73.
* أهداف مستقبلة: 27.
ويحتل القادسية المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف و 8 نقاط عن الهلال المتصدر.
ويستعد الهلال ليحل ضيفًا على الرياض يوم الأحد المقبل في عقر داره، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي، وتليها مباشرة واحدة من أصعب المباريات على الزعيم في الموسم، حيث يحل ضيفًا على القادسية يوم الخميس المقبل بملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.