Getty/GOAL
ترجمه
تحديث هام حول سعي ريال مدريد لضم رودري بعد الكشف عن السعر المطلوب من مانشستر سيتي
ريال مدريد يتعرف على سعر رودري
يبحث ريال مدريد عن لاعب وسط دفاعي يمكنه أن يمنحه سيطرة أكبر منذ رحيل توني كروس ولوكا مودريتش. كان الثنائي الشهير في خط الوسط عنصراً أساسياً في الفوز بعدة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وقد حاول النادي العثور على بديلين مناسبين لهما دون جدوى. كان مارتن زوبيمندي لاعب أرسنال محل إعجاب طويل الأمد وهدفاًرئيسياً لخابي ألونسو الصيف الماضي عندما كان اللاعب في ريال سوسيداد، لكن ريال مدريد خسر أمام الغانرز.
مع استمرار ريال مدريد في الحسرة على غياب لاعب وسط قوي، تحولت أنظارهم إلى رودري. سيشغل الإسباني مكانًا مباشرًا في قلب وسط ريال مدريد ويقدم خيارًا مختلفًا عن الخيارات الحالية للنادي. مع اقتراب انتهاء عقد رودري بشكل خطير، قد يشعر مانشستر سيتي بأنه مضطر إلى الاستفادة من اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا الذي عانى من موسمين مليئين بالإصابات.
وفقًا للصحفي الإسباني رامون ألفاريز دي مون، تم تحديد رودري كهدف مدريد الأول لتعزيز خط وسط الملعب. من المتوقع أن يتابع النادي لياقته البدنية في النصف الثاني من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز وحتى كأس العالم قبل تقديم أي عرض. ادعى ألفاريز دي مون أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية سيحمل سعرًا قدره 50 مليون يورو (43.9 مليون جنيه إسترليني)، مع استعداد مانشستر سيتي لقبول رسوم مقابل لاعبه الرئيسي، بدلاً من المخاطرة بفقدانه في انتقال بوسمان في نهاية يونيو 2027.
- Getty Images Sport
المدينة تستفيد من رودري
منذ أن توج أفضل لاعب في العالم، كافح رودري للعودة إلى مستواه الأفضل بعد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي. غاب لاعب الوسط عن معظم مباريات الموسم الماضي ولم يتمكن من الحفاظ على مستواه أو لياقته البدنية في هذا الموسم. بسبب لياقته البدنية وتراجع مستواه البدني منذ عودته من الإصابة التي كادت تنهي مسيرته، لم يتمكن رودري في بعض الأحيان من أداء دور لاعب الوسط الوحيد في فريق بيب جوارديولا.
نظرًا لذلك، قد يبحث النادي الإنجليزي عن خيار أكثر ديناميكية لخط وسطه في المستقبل، وقد يسعى لبيع رودري لتمويل صفقة جديدة. قد يكون من المنطقي أيضًا الاستفادة من اللاعب الدولي الإسباني نظرًا لراتبه المرتفع في النادي والوقت القصير المتبقي في عقده. إذا أراد مانشستر سيتي الاحتفاظ برودري، فقد يضطر إلى تقديم شروط أفضل له مقارنة بعقده الحالي الذي يقدر بـ 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في النادي.
قد يفضل رودري فريقًا آخر
قد يكون هناك مشكلة أكثر تعقيدًا على ريال مدريد التغلب عليها إذا أرادوا جلب رودري إلى سانتياغو برنابيو. أوضح الأيقونة الإسبانية غايزكا مينديتا أن لاعب الوسط لديه ولع ببرشلونة وقد يتردد في الانضمام إلى النادي الكتالوني المنافس اللدود.
وقال: "عندما يغادر مانشستر سيتي، أعتقد أن الأمر سيكون بمثابة اتفاق مع النادي، فهناك أيضًا علاقة قوية مع برشلونة". "كان هناك تيكي بيغيريستاين وبالطبع بيب جوارديولا، لكن الأمر سيظل متروكًا لرودري شخصيًا. ما زلت أعتقد أنه سيكون من الصعب عليه الانضمام إلى ريال مدريد".
- (C)Getty Images
المدينة تواجه مدريد وسط صراعات مع أرسنال
في الوقت الحالي، لا يزال رودري لاعباً في مانشستر سيتي وسيواصل اللعب في ملعب الاتحاد حتى نهاية الموسم على الأقل. وسيشمل ذلك مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، حيث يلتقي الفريقان للموسم الخامس على التوالي في المسابقة الأوروبية. وستتيح هذه المباراة لكل من رودري وفريق ألفارو أربيلوا فرصة الاطلاع عن كثب على بعضهما البعض.
سيحتاج مانشستر سيتي إلى أن يكون رودري في أفضل حالاته في ما قد يكون آخر أربعة أشهر له مع النادي، حيث يتنافس الفريق على أربعة ألقاب. سيواجه مانشستر سيتي أرسنال في نهائي كأس كاراباو، وفي سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يواجه الغانرز في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا إذا تقدم في هاتين البطولتين.
إعلان