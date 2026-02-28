يبحث ريال مدريد عن لاعب وسط دفاعي يمكنه أن يمنحه سيطرة أكبر منذ رحيل توني كروس ولوكا مودريتش. كان الثنائي الشهير في خط الوسط عنصراً أساسياً في الفوز بعدة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وقد حاول النادي العثور على بديلين مناسبين لهما دون جدوى. كان مارتن زوبيمندي لاعب أرسنال محل إعجاب طويل الأمد وهدفاًرئيسياً لخابي ألونسو الصيف الماضي عندما كان اللاعب في ريال سوسيداد، لكن ريال مدريد خسر أمام الغانرز.

مع استمرار ريال مدريد في الحسرة على غياب لاعب وسط قوي، تحولت أنظارهم إلى رودري. سيشغل الإسباني مكانًا مباشرًا في قلب وسط ريال مدريد ويقدم خيارًا مختلفًا عن الخيارات الحالية للنادي. مع اقتراب انتهاء عقد رودري بشكل خطير، قد يشعر مانشستر سيتي بأنه مضطر إلى الاستفادة من اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا الذي عانى من موسمين مليئين بالإصابات.

وفقًا للصحفي الإسباني رامون ألفاريز دي مون، تم تحديد رودري كهدف مدريد الأول لتعزيز خط وسط الملعب. من المتوقع أن يتابع النادي لياقته البدنية في النصف الثاني من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز وحتى كأس العالم قبل تقديم أي عرض. ادعى ألفاريز دي مون أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية سيحمل سعرًا قدره 50 مليون يورو (43.9 مليون جنيه إسترليني)، مع استعداد مانشستر سيتي لقبول رسوم مقابل لاعبه الرئيسي، بدلاً من المخاطرة بفقدانه في انتقال بوسمان في نهاية يونيو 2027.