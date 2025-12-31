تحدث بلهجة الواثق .. أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد توقف انتصارات النصر في دروي روشن

"من الذي يقدر على نادي النصر؟!".. سؤال طرح نفسه بقوة؛ منذ بداية مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

النصر ظل يفوز من جولة إلى أخرى، في مسابقة دوري روشن السعودي؛ بدرجة جعلته يحصد العلامة الكاملة، في أول 10 مباريات.

لكن.. جاءت المباراة الحادية عشر ضد نادي الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء؛ لتُعلن تعثر الفريق النصراوي لأول مرة في مسابقة الدوري، وذلك بتعادله (2-2).

وهذه المباراة أساسًا؛ هي ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث تم تأجيل الأسبوع العاشر إلى وقتٍ لاحق.

وكان الاتفاق قد تقدّم بهدف أول، عن طريق الهولندي جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 16؛ قبل أن يرد النصر بثنائية متتالية بواسطة البرتغاليين جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو، في الدقيقتين 47 و67.

إلا أن الاتفاق تمكن من خطف التعادل في النهاية؛ بهدف سجله فاينالدوم أيضًا، وذلك في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة 31، في "صدارة" جدول ترتيب الدوري؛ بينما حصد الاتفاق نقطته السادسة عشر، في "المركز الثامن".