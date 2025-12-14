كشف كورتيس جونز عن شعور لاعبي ليفربول تجاه محمد صلاح بعد انفجاره الغاضب الأسبوع الماضي، حيث أطلق النجم المصري قنبلة في مقابلته بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 أمام ليدز يونايتد، وادعى أنه تم التخلي عنه بعد أن بدأ المباراة على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة على التوالي. ويُشاع الآن أن اللاعب المصري الدولي قد يغادر أنفيلد في يناير.
"تحدثت معه وطلبت منه البقاء ولكن".. نجم ليفربول يثير التكهنات حول مستقبل صلاح مع الريدز
- Getty Images Sport
هل تكون الرقصة الأخيرة؟
اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، الذي وقع على تمديد عقده لمدة عامين في وقت سابق من هذا العام، ربما يكون قد لعب آخر مباراة له مع ليفربول. صلاح دخل من على مقاعد البدلاء ليسجل تمريرة حاسمة لهوجو إكيتيكي في الهدف الثاني لفريق الريدز في فوزه 2-0 على برايتون يوم أمس السبت.
سيتوجه صلاح الآن للانضمام إلى المنتخب المصري قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، التي ستنطلق في المغرب في وقت لاحق من هذا الشهر. يعتبر المنتخب المصري أحد المرشحين للفوز باللقب، مما يعني أن مهاجم ليفربول قد يغيب عن ست مباريات إذا وصلت مصر إلى النهائي في البطولة وقرر بطل الدوري الإنجليزي عدم بيع الفرعون المصري في الميركاتو القادم، إلا أنه مرتبط بقوة بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في الشتاء.
كشف فيرجيل فان ديك أنه أخبر زميله في الفريق أنه يريده أن يبقى في النادي، بينما قلل لاعب الوسط جونز من أهمية تعليقات صلاح وأصر على أن لاعبي ليفربول جميعهم يحبون صلاح.
موقف لاعبي ليفربول
في حديثه بعد فوز ليفربول 2-0 على برايتون يوم السبت، قال جونز لـ Viaplay: "نحن جميعًا نحب صلاح. أنا أحبه. في أصعب أوقاتي في النادي، كان دائمًا أحد الأشخاص الذين كانوا بجانبي. كان بإمكاني دائمًا التحدث إليه. والوضع الآن هو نفسه تمامًا، إنه شخص مستقل، ولديه آرائه الخاصة. ولا أعتقد أن نيته كانت التأثير على الفريق أو أي شيء من هذا القبيل. كان الأمر مجرد مسألة شخصية. وكما يعلم الجميع، نحن جميعًا في الفريق والجمهور والموظفين نحبه. إنه شخص رائع".
وتابع: "لا أحب التحدث عن مشاكل الآخرين أو شؤونهم الخاصة هذا أمر يخص صلاح/ لكن في النهاية، أعتقد أن الشيء المهم الذي أوضحه مو هو أن الأمر لا يتعلق بالفريق أو أي شيء من هذا القبيل، إنه مجرد أمر شخصي، وهذا كل شيء".
تكرر تصريحات جونز ما قاله فان ديك عن صلاح خلال عطلة نهاية الأسبوع. كشف قائد ليفربول أنه تحدث إلى صلاح، قائلاً: "بالطبع أتحدث إليه. أتحدث معه عن كل شيء. بالطبع أخبرته أنني أريده أن يبقى. لن أخبركم بالباقي، أتمنى له كل التوفيق وأتمنى أن يعود. لا أملك أي سيطرة على ذلك. إنه أحد القادة. أود أن يبقى معنا لأنه أحد القادة. لكن من الواضح أنه سيشارك في كأس الأمم الأفريقية. أتمنى له كل التوفيق. سنبقى على اتصال خلال الأيام والأسابيع المقبلة، كما نفعل دائماً. ثم سنرى".
- Getty Images Sport
جونز يسير على خطى الأساطير
بدأ جونز المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-0 على برايتون يوم السبت، ليصل إلى 200 مباراة مع ليفربول، ليصبح أصغر لاعب في الريدز يصل إلى هذا الرقم منذ ستيفن جيرارد في 2003. درب جيرارد جونز في فئتي تحت 18 وتحت 19 سنة، وكشف نجم ليفربول الحالي أن المعاملة القاسية من أيقونة النادي ساعدته في توجيهه.
وقال جونز لقناة النادي: "ليس شخصًا سيئًا لتتبعه، أليس كذلك؟ من الواضح أن ستيفن كان جزءًا كبيرًا من مسيرتي المهنية وحياتي، وأقول الحياة لأنه كان على الأرجح أول رجل ينتقدني حقًا في الأكاديمية! وقد غير ذلك تفكيري وجعلني أدرك أنني لست أفضل من أي شخص آخر أو أي شيء من هذا القبيل. كان ذلك بمثابة واقعًا ملموسًا فيما يتعلق بطريقة لعبتي والدور الذي أعطاني إياه".
وتابع: "ستيفن سيكون أول من يقول إنني بمجرد أن تغلبت على مشكلة كنت أعقد بها الأمور وكنت أعتقد أنني الأفضل لأنني كنت أرتدي القميص رقم 10 وكل ما شابه ذلك، سأكون أول من يختاره في فريقه، لطالما كنت طفلاً متفوقاً على أقراني وما شابه ذلك. أحياناً يمكن أن تصبح سلبياً بعض الشيء، على ما أعتقد. وكان ستيفن أول من أعطاني درساً حقيقياً. عندما يأتي هذا الدرس من رجل مثله، رجل لعب كرة القدم، رجل كنت أعتبره مثلي الأعلى، لا بد لي من التغيير إذا كان هو من يقول لي ذلك".
وأضاف جونز: "منذ ذلك الحين، ظل معي وأنا بقيت معه وعملنا معًا. بعد عام من انضمامي للفريق الأول، ها أنا ذا أقف هنا بعد 200 مباراة، لذا من الواضح أنه رجل أود أن أشكره، إنه أمر جنوني. لقد تحدثت مع تري نيوني وكان ريو نجوموها موجودًا أيضًا. قلت لهم، يا شباب، أعلم أنكم تسمعون ذلك طوال الوقت من الموظفين والعائلة من حولكم، عن مدى سرعة مرور الوقت. لكن يا إلهي، إنه يمر بسرعة كبيرة، إذا فكرت في مباراتي الأولى، خارج أرضنا ضد وولفرهامبتون، وكيف تغير كل شيء بسرعة".
وأتم تصريحاته قائلًا: "لا يسعني إلا أن أشكر الموظفين من حولي وزملائي في الفريق الذين آمنوا بي دائمًا ليبقوني في النادي، وعندما ألعب، يثقون في قدرتي على لعب العديد من المباريات".
- AFP
تخفيف الضغط على سلوت
فوز ليفربول 2-0 على برايتون كان الأول للريدز في مباراتين متتاليتين منذ أكثر من شهر، والثاني فقط منذ سبتمبر، مما خفف الضغط على المدرب أرني سلوت.
أمام حامل اللقب أسبوع الآن للتحضير لمباراته أمام توتنهام في نهاية الأسبوع المقبل.