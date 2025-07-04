نسخته الفرنسية لم تنجح .. مراوغات نيكو ويليامز لا تجلب البطولات و"صفعته" لبرشلونة أنقذت رافينيا!

صدمة قوية تلقاها عشاق برشلونة

بعد الصفعة التي تلقاها برشلونة من نيكو ويليامز الصيف الماضي، قرر النادي الكتالوني أن يفتح وجهه على مصراعيه من أجل صفعة أخرى بعدها بعام واحد!

نعم، في الوقت الذي انتظر فيه عشاق برشلونة بفارغ الصبر أن يقوم النادي بالإعلان عن تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب بـ58 مليون يورو، جاءت الصدمة، ويليامز جدد عقده ولمدة 10 سنوات، بزيادة بنسبة 50% في بند إطلاق سراحه.

هذا المشهد يعني الكثير، جوان لابورتا فشل مرة أخرى في ضمان التوازن المالي بالشكل الكافي لإقناع ويليامز بالانتقال لصفوفه، حيث تخوف الجناح الشاب من تكرار سيناريو داني أولمو والمعاناة حتى يتم تسجيله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هناك جانب آخر من القصة، ويليامز رفض آرسنال وبايرن ميونخ وتشيلسي من أجل "حلم" الانتقال إلى برشلونة، ولكن هذا "الحلم" لم يكن كافيًا له حتى ينتظر لفترة من الوقت لحين حل أزمة التسجيل، ليقضي على أحلام عشاق البرسا في لحظة.

ولكن بعيدًا عن كل ذلك، هل يستحق نيكو ويليامز هذه الضجة من الأساس؟