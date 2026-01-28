باريس يتخذ خطوة جادة لحسم مستقبل لويس إنريكي والإسباني يوجه صدمة لمانشستر يونايتد

يبدو أن سعي مانشستر يونايتد لضم لويس إنريكي محكوم عليه بالفشل، حيث أكدت تقارير جديدة من فرنسا أن باريس سان جيرمان بدأ رسميًا مفاوضات لتمديد عقد الإسباني في ملعب بارك دي برانس. وفقًا لصحيفة "لو باريزيان" تجري حاليًا مباحثات بين إدارة النادي وممثلي المدرب، على الرغم من أن عقده الحالي يستمر حتى يونيو 2027.

توقيت هذه المحادثات مهم. مع بقاء أقل من 18 شهرًا على انتهاء عقده، يحرص باريس سان جيرمان على تجنب أي شكوك بشأن مستقبل مدربه.

ويعتبر النادي تجديد عقد المدرب البالغ من العمر 55 عامًا أولوية قصوى، بهدف إيقاف أي تكهنات تربطه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ارتبط اسم إنريكي بشدة بمنصب المدرب في أولد ترافورد، حيث ظهر بشكل بارز في قائمة مانشستر يونايتد للمرشحين المحتملين إلى جانب أسماء مثل ماوريسيو بوتشيتينو. ومع ذلك، يتحرك مجلس إدارة باريس سان جيرمان بسرعة لضمان بقاء مدربه بعيدًا عن متناول اليد.

ينبع الحماس لتمديد عقده من فترة من النجاح والاستقرار غير المسبوقين تحت قيادته. بعد أن قاد النادي إلى المجد الأوروبي، تم تكريم إنريكي باعتباره "أفضل مدرب في العالم" في عام 2025 بعد حصوله على ستة ألقاب مذهلة.

وبالنسبة لصانعي القرار في باريس، لا توجد حاليًا أي رؤية بديلة؛ فهم ببساطة لا يتصورون مستقبلًا بدون المدرب الإسباني على رأس الفريق.