Peter McVitie و علي سمير

باريس يتخذ خطوة جادة لحسم مستقبل لويس إنريكي والإسباني يوجه صدمة لمانشستر يونايتد

النادي الفرنسي لا يشجع فكرة التوقيع على عقد "مدى الحياة"

تعرضت آمال مانشستر يونايتد في التعاقد مع لويس إنريكي لانتكاسة كبيرة بعد أن بدأ باريس سان جيرمان مفاوضات لتمديد عقده إلى ما بعد عام 2027.

 ويُقال إن المدرب البالغ من العمر 55 عامًا، والذي يُعتبر الهدف الرئيسي للشياطين الحمر، قد استقر تمامًا في باريس، حيث يصر بطل الدوري الفرنسي على ضمان مستقبل طويل الأمد للمدرب الذي يعتبره الآن "الأفضل في العالم".

  • محادثات جارية لضمان مستقبل طويل الأمد

    يبدو أن سعي مانشستر يونايتد لضم لويس إنريكي محكوم عليه بالفشل، حيث أكدت تقارير جديدة من فرنسا أن باريس سان جيرمان بدأ رسميًا مفاوضات لتمديد عقد الإسباني في ملعب بارك دي برانس. وفقًا لصحيفة "لو باريزيان" تجري حاليًا مباحثات بين إدارة النادي وممثلي المدرب، على الرغم من أن عقده الحالي يستمر حتى يونيو 2027.

    توقيت هذه المحادثات مهم. مع بقاء أقل من 18 شهرًا على انتهاء عقده، يحرص باريس سان جيرمان على تجنب أي شكوك بشأن مستقبل مدربه. 

    ويعتبر النادي تجديد عقد المدرب البالغ من العمر 55 عامًا أولوية قصوى، بهدف إيقاف أي تكهنات تربطه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ارتبط اسم إنريكي بشدة بمنصب المدرب في أولد ترافورد، حيث ظهر بشكل بارز في قائمة مانشستر يونايتد للمرشحين المحتملين إلى جانب أسماء مثل ماوريسيو بوتشيتينو. ومع ذلك، يتحرك مجلس إدارة باريس سان جيرمان بسرعة لضمان بقاء مدربه بعيدًا عن متناول اليد.

    ينبع الحماس لتمديد عقده من فترة من النجاح والاستقرار غير المسبوقين تحت قيادته. بعد أن قاد النادي إلى المجد الأوروبي، تم تكريم إنريكي باعتباره "أفضل مدرب في العالم" في عام 2025 بعد حصوله على ستة ألقاب مذهلة.

     وبالنسبة لصانعي القرار في باريس، لا توجد حاليًا أي رؤية بديلة؛ فهم ببساطة لا يتصورون مستقبلًا بدون المدرب الإسباني على رأس الفريق.

  • FBL-EUR-C1-PSG-PRESSERAFP

    "أفضل مدرب في العالم" يقود ثورة الشباب

    أثبت إنريكي نفسه كركيزة أساسية لا جدال فيها في مشروع باريس سان جيرمان الرياضي. بصفته مدربًا تكتيكيًا ومدربًا صارمًا، نجح في إعادة تشكيل الفريق على صورته، مبتعدًا عن ثقافة "جالاكتيكو" في الماضي ليبني فريقًا قائمًا على الجهد الجماعي والمواهب ذات الإمكانات العالية.

    كان تأثيره على التعاقدات عميقًا. فقد دافع عن دمج اللاعبين الشباب، وهي استراتيجية تجسدت في التعاقد مؤخرًا مع درو فرنانديز البالغ من العمر 18 عامًا. تم استقطاب هذا اللاعب الواعد من برشلونة ووقع عقدًا مع باريس حتى يونيو 2030، وهو تعاقد يحمل بصمات التخطيط طويل الأمد لإنريكي.

    والأهم من ذلك، أن المدير الفني يتمتع بعلاقة عمل قوية مع المستشار الرياضي لويس كامبوس. شكّل الاثنان شراكة قوية، ومع تمديد كامبوس لعقده حتى عام 2030 في مايو 2025، أصبح الإطار جاهزًا لإنشاء إمبراطورية. علاوة على ذلك، يحظى إنريكي بثقة مطلقة من رئيس النادي ناصر الخليفي، الذي يعترف سراً أن تعيين مدرب برشلونة السابق خلفاً لكريستوف جالتييه كان أفضل قرار اتخذه خلال فترة رئاسته.

  • الإسباني "سعيد جدًا" برفضه عرضًا من الدوري الإنجليزي الممتاز

    بالنسبة لمانشستر يونايتد، فإن الجانب الأكثر إحباطًا في التقرير هو تأكيد موقف إنريكي الشخصي. فقد صرحت مصادر مقربة من المدرب لصحيفة لو باريزيان أنه "سعيد جدًا" في العاصمة الفرنسية ويشعر "بالرضا التام" عن دوره. ويكرر هذا الشعور التعليقات التي أدلى بها قبل عام، حيث أعرب عن رغبته في البقاء في النادي لمدة عشر سنوات.

    وقال إنريكي سابقًا: "البقاء لمدة 10 سنوات؟ آمل ذلك. لكن الحقيقة هي أنه من الصعب جدًا البقاء كل هذه المدة في نادٍ من الدرجة الأولى... لكن هنا، الأمر مختلف تمامًا. أشعر أنني بخير، وأنا مرتاح جدًا. سيكون من الرائع حقًا أن تستمر مغامرتي هنا لمدة 10 سنوات".

    بينما لا يزال حذرًا من الإرهاق الذي يصاحب إدارة النخبة، يؤكد المقربون من إنريكي أنه يستمد الطاقة من الروح الإيجابية داخل النادي. وقد استاء مؤخرًا من الشائعات التي تشير إلى أنه قد يغادر على المدى القصير أو المتوسط، واعتبر هذه التكهنات محاولة لزعزعة استقرار فريقه خلال فترة حاسمة.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-PSGAFP

    شائعات "العقد مدى الحياة" تم نفيها على الرغم من الالتزام العميق

    العلاقة بين المدير الفني والنادي قوية للغاية لدرجة أن هناك تقارير عن احتمال توقيع "عقد مدى الحياة" مع الإسباني. ومع ذلك، سعت مصادر داخل باريس سان جيرمان إلى تهدئة الحديث عن صفقة غير محددة المدة، موضحة أنه على الرغم من رغبتها في بقاء المدرب لفترة طويلة، فإن تمديد العقد سيتبع الهيكل التقليدي.

    ومع ذلك، فإن النية واضحة: يريد باريس سان جيرمان منح إنريكي "مفاتيح كل شيء" في المستقبل القريب والمتوسط. في سن 55، يدرك المدرب التوازن الدقيق المطلوب للحفاظ على النجاح، لكنه يواصل إشعاع الحماس على طاقمه واللاعبين.

    مع بدء المفاوضات رسمياً وحصول المدرب على لقب بطل أوروبا، يبدو أن الباب مغلق تماماً أمام مانشستر يونايتد. من المرجح أن يضطر عملاق الدوري الإنجليزي إلى البحث في مكان آخر، حيث يستعد إنريكي لربط مستقبله بمشروع يشعر فيه بالاحترام والقوة، والأهم من ذلك، السعادة.

