لم يحسم الاتحاد بعد موقفه من تجديد عقد نجمه نجولو كانتي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويبدو أن هناك أطرافًا خارجية تُحاول استغلال ذلك! فما القصة؟
استغلالًا لغموض موقفه مع الاتحاد .. وفد تركي للتفاوض مع نجولو كانتي
وضع كانتي في الاتحاد
انضم النجم الفرنسي نجولو كانتي إلى صفوف الاتحاد صيف 2023، تزامنًا مع ثورة الانتقالات التي شهدها دوري روشن السعودي، والتي جذبت العديد من نجوم الملاعب الأوروبية إلى المملكة.
وينتهي عقد كانتي مع العميد بنهاية الموسم الحالي، وعلى الرغم من الأداء المميز الذي قدمه منذ ارتداء قميص الفريق، وتألقه اللافت هذا الموسم، إلا أن الإدارة لم تتخذ بعد أي خطوة رسمية نحو تجديد عقده.
وتشير وسائل الإعلام السعودية إلى أن الاتحاد يفكر في تمديد عقد كانتي لموسم إضافي على الأقل، لكن مع تخفيض راتبه السنوي. ومع ذلك، أكدت آخر الأخبار تأجيل حسم مستقبل اللاعب حتى نهاية الموسم، في ظل وجود تيار داخل النادي يدفع نحو التخلص من الحرس القديم والتعاقد مع نجوم أجانب أصغر سنًا، مثل كريم بنزيما وكانتي وفابينيو.
وفد تركي للتفاوض مع كانتي
الصحفي ياهيز سابونوجلو كشف عن وصول وفد من نادي فنربخشه التركي إلى شبه الجزيرة العربية للحديث مع ممثلي كانتي حول انتقال محتمل لموكلهم إلى الدوري التركي.
وأوضح الصحفي التركي أن عضو مجلس إدارة فنربخشه إرتان تورونوجولاري والمدير الرياضي للنادي ديفين أوزك وصلا أمس الإثنين للمنطقة العربية للتفاوض مباشرة مع وكلاء النجم الفرنسي.
جريدة الصباح التركية أوضحت أن فنربخشه يريد حسم الصفقة خلال يناير الجاري دون الانتظار حتى نهاية عقد كانتي مع الاتحاد الصيف القادم، مشيرة إلى أن ذلك سيعتمد بالطبع على موقف النادي السعودي واستعداده للتخلي عن لاعبه في وسط الموسم.
- Getty Images Sport
مسيرة كانتي في الملاعب
صاحب الـ34 بدأ مسيرته الكروية في ناديي بولون وكاين الفرنسيين، قبل اتخاذ خطوة الاحتراف الخارجي في أغسطس 2015، حيث الانتقال لليستر سيتي الإنجليزي.
مع الفريق الإنجليزي، خاض كانتي 40 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع أربعة آخرين، على مدار موسم 2015-2016، حيث وضع بصمته على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخي وقتها.
وفي صيف 2016، انتقل كانتي لتشيلسي، ليشارك معه في 269 مباراة بمختلف البطولات، محرزًا 13 هدفًا وصانعًا لـ16 آخرين.
فيما حقق مع البلوز ستة ألقاب متنوعة؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.
بينما غادر القارة العجوز في صيف 2023، متجهًا نحو الاتحاد في دوري روشن السعودي، حيث خاض معه – حتى الآن – 96 لقاء بمختلف البطولات، وسجل تسعة أهداف، فيما صنع عشرة آخرين، محققًا لقبي الدوري المحلي وكأس السوبر المحلي.
كانتي في 2025-2026
خاض كانتي هذا الموسم 21 مباراة مع الاتحاد في جميع البطولات، ولم يغب اللاعب سوى عن مباراتين، الأولى أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، والثانية ضد الوحدة السعودي في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث بقي بديلًا غير مستخدم.
وسجل كانتي هدفًا واحدًا كان قد منح الاتحاد نقاط الفوز على النجمة في دوري روشن السعودي.
موسم الاتحاد في 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 13 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
تلك الآمال تلقت ضربة موجعة بالسقوط أمام الدحيل في قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن حظوظ الفريق عادت للصعود بعد الفوز الأخير على ناساف في جدة بهدف كريم بنزيما، ويتبقى للفريق مباراتين حاسمتين أمام الغرافة والسد القطريين.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي، ورغم البداية الإيجابية والمشجعة إلا أن النتائج السلبية الأخيرة بدأت تُثير الشكوك حول المدرب.