"آخر سؤال كنت أتوقعه" .. سلوت يرد على أنباء تجديد عقده مع ليفربول ويغلق الباب أمام تغيير خطته

وسط التكهنات المستمرة حول رحيل المدرب آرني سلوت عن ليفربول بسبب الننتائج السيئة في الفترة الأخيرة، خرج الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو يوم الثلاثاء الماضي، من أجل توضيح كل شيء.

الصحفي الإيطالي قال عبر قناته على موقع "يوتيوب":"داخليًا، وعندما أقول هذه الكلمة فأنا أعني إدارة النادي والملاك، هناك دعم كبير لآرني سلوت وثقة عمياء في قدراته في الوقت الحالي رغم الأنباء الأخيرة".

وأضاف:"إنهم مقتنعون تمامًا بأنه أفضل مدرب للتعامل مع الوضع، من الواضح أن الفريق يعاني من بداية سيئة للموسم، لكن ليفربول مقتنع بأن كل شيء سيكون على ما يُرام، كما أن الصفقات الجديدة لا تزال بحاجة إلى وقت للتأقلم لاستعادة روح الموسم الماضي".

وواصل رومانو حديثه:"هناك ثقة كاملة من ليفربول تجاه سلوت، التواصل مستمر على مدار الأيام الماضية وجميع أفراد الإدارة يدعمونه بشكل واضح".

وعن وجود أزمة مع بعض اللاعبين خاصة محمد صلاح بعد جلوسه كبديل أمام آينتراخت فرانكفورت:"لا توجد أي مشاكل، ولا علاقة سيئة بين اللاعبين وسلوت، هناك بعض الأمور التكتيكية والنفسية بشكل أكيد، ولكن لا توجد أي ضغينة بين أحد في النادي".

ويأتي ذلك نفيًا لما قاله كشف حساب "indykaila" عن أن القلق يتزايد بين مسؤولي ليفربول تجاه الفريق خلال الفترة الأخيرة، ليس فقط بسبب النتائج بل أيضًا لتراجع مستوى الأداء بشكل عام، تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.

وأوضح الحساب أن ملاك ليفربول يعتقدون أن المدرب الألماني يورجن كلوب سيكون منفتحًا على فكرة العودة مرة أخرى إلى آنفيلد، بعد رحيله بنهاية الموسم الماضي.