كان صلاح بلا شك اللاعب الأساسي في ليفربول الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأول لأرني سلوت كمدرب للفريق في أنفيلد. سجل اللاعب الدولي المصري 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي - وهو أعلى رصيد له منذ موسمه الأول في ميرسيسايد في 2017-18 - بالإضافة إلى 18 تمريرة حاسمة، لكنه كان أقل إنتاجية هذه المرة.

بعد توقيعه على تمديد عقده في أبريل، سجل صلاح أربعة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكن هذا العائد لم يقلل من اهتمام السعودية به. ذكرت صحيفة فوت ميركاتو أن المفاوضات بين صلاح والاتحاد قد بدأت وأن هناك تفاؤلًا أكبر هذا العام بالتوصل إلى اتفاق مقارنة بما كان عليه الحال قبل 12 شهرًا. يُعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أصبح الآن أكثر انفتاحًا بشأن الانتقال إلى الشرق الأوسط، حيث من المحتمل أن يصبح أكبر نجم في الدوري على الرغم من وجود لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وساديو ماني.