Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
بلال محمد

تألق جولر أمام فالنسيا يكلف ريال مدريد 2 مليون يورو!

جولر ساهم في رباعية ريال مدريد بشباك فالنسيا...

لم يكن الانتصار الكبير الذي حققه ريال مدريد على ضيفه فالنسيا بأربعة أهداف نظيفة، ليلة السبت الماضي، مجرد ثلاث نقاط أضيفت إلى رصيد الفريق الملكي في صراعه على قمة الدوري الإسباني، بل كانت أيضًا ليلة ذات طابع مالي خاص، بطلها "الجوهرة التركية" أردا جولر. ففي الوقت الذي احتفل فيه جمهور "سانتياجو برنابيو" بتألق اللاعب الشاب ومساهمته الفعالة في الفوز، كانت إدارة نادي فنربخشة التركي تبتسم هي الأخرى، بعد أن ضمنت دخول 2 مليون يورو جديدة إلى خزائنها بفضل هذا الظهور

لقد وصل جولر إلى مباراته رقم 75 بالقميص الأبيض، ليُفعّل بذلك بندًا جديدًا من بنود صفقة انتقاله الذهبية، والتي تثبت يومًا بعد يوم أنها كانت واحدة من أذكى العمليات في تاريخ النادي التركي.

  • جولر يكلف ريال مدريد 2 مليون يورو

    في ليلة كروية مميزة ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإسباني، قدم ريال مدريد عرضًا قويًا على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث دك شباك فالنسيا برباعية نظيفة. افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 19، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 31، ثم تبعه جود بيلينجهام بالهدف الثالث في الدقيقة 44، واختتم الشاب ألفارو كاريراس المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة 82. لكن الحدث الأبرز، بجانب النتيجة، كان مشاركة النجم التركي أردا جولر كأساسي. ولم يكتفِ جولر بالمشاركة، بل قدم أداءً لافتًا وصنع الهدف الثاني لزميله مبابي. هذه المشاركة لم تكن عادية في سجلات اللاعب، بل كانت المباراة الرسمية رقم 75 له بقميص ريال مدريد، وهو رقم كان كافيًا لإطلاق صافرة الإنذار المالي في مكاتب ريال مدريد، وفنربخشة، الفريق السابق للنجم التركي. 

    • إعلان

  • مباراة حاسمة

    يثبت عقد انتقال أردا جولر من فنربخشة إلى ريال مدريد في صيف عام 2023 أنه كان تحفة تفاوضية من الجانب التركي. فبالإضافة إلى المبلغ الأساسي للصفقة الذي بلغ 20 مليون يورو، تضمن العقد سلسلة من المكافآت المتغيرة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايين يورو إضافية. وكما كشفت تقارير صحفية تركية، وعلى رأسها ما نشره موقع "فاناتيك"، فإن أبرز هذه البنود ينص على إلزام ريال مدريد بدفع 2 مليون يورو لنادي فنربخشة عن كل 25 مباراة رسمية يخوضها جولر مع الفريق الأول. بناءً على ذلك، دفع النادي الإسباني الدفعة الأولى (2 مليون يورو) عند وصول جولر للمباراة رقم 25، ثم الدفعة الثانية (2 مليون يورو) عند المباراة رقم 50، والآن بعد مشاركته أمام فالنسيا، تم تفعيل الدفعة الثالثة (2 مليون يورو) بوصوله للمباراة 75. وبهذا المبلغ الجديد، تصل التكلفة الإجمالية التي دفعها ريال مدريد حتى الآن للحصول على خدمات جولر إلى 26 مليون يورو.

  • فرصة ذهبية أمام فنربخشة

    لا يزال أمام فنربخشة فرصة لجني المزيد من الأموال من هذه الصفقة، فالعداد لم يتوقف بعد. وفقًا للمعلومات الواردة في عقد اللاعب، لا يزال يتوجب على ريال مدريد دفع 2 مليون يورو إضافية عندما يصل أردا جولر إلى مباراته رقم 100، ثم دفعة أخيرة بقيمة 2 مليون يورو أخرى عند وصوله للمباراة رقم 125، ليغلق بذلك ملف المكافآت المرتبطة بعدد المباريات.

    لكن "الجائزة الكبرى" الحقيقية التي ينتظرها النادي التركي، والتي قد تفوق كل ما سبق، هي احتفاظه بنسبة 20% من قيمة أي عملية بيع مستقبلية للاعب. وفي ظل المستويات المميزة التي يقدمها جولر حاليًا، والثقة المتزايدة التي يحظى بها، فإن قيمته السوقية في ارتفاع مستمر، مما يعني أن أي انتقال له مستقبلًا إلى نادٍ آخر بمبلغ ضخم سيضمن لفنربخشة "كنزًا" ماليًا غير متوقع، وهو ما يجعلهم يراقبون تألقه بفخر واهتمام مضاعف.

  • من كابوس الإصابات إلى التشكيلة الأساسية

    لم يكن وصول أردا جولر إلى المباراة رقم 75 أمرًا سهلًا على الإطلاق، بل هو تتويج لرحلة مليئة بالعقبات والصبر. فقد عاش اللاعب الشاب كابوسًا حقيقيًا في موسمه الأول (2023-2024)، حيث تعرض لسلسلة من الإصابات المعقدة بدأت بإصابة قوية في الغضروف المفصلي للركبة خلال الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وما إن كان يتعافى حتى كان يسقط في إصابة عضلية جديدة. أبعدته هذه الإصابات عن الملاعب لشهور طويلة وأثارت الشكوك حول قدرته على النجاح في نادٍ بحجم ريال مدريد.

    لكن مع بداية هذا الموسم (2025-2026)، وتحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو الذي خلف كارلو أنشيلوتي، تغير وضع جولر تمامًا. لقد اكتسب ثقة المدرب الإسباني، وأصبح قطعة أساسية في منظومة الفريق، حيث شارك في 14 مباراة هذا الموسم حتى الآن، مساهمًا بـ 3 أهداف و 6 تمريرات حاسمة، ليثبت أنه لم يتجاوز كابوس الإصابات فحسب، بل تحول إلى لاعب مؤثر يدفع ريال مدريد ثمن تألقه بالملايين.

الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد