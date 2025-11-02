تألق جولر أمام فالنسيا يكلف ريال مدريد 2 مليون يورو!

لم يكن الانتصار الكبير الذي حققه ريال مدريد على ضيفه فالنسيا بأربعة أهداف نظيفة، ليلة السبت الماضي، مجرد ثلاث نقاط أضيفت إلى رصيد الفريق الملكي في صراعه على قمة الدوري الإسباني، بل كانت أيضًا ليلة ذات طابع مالي خاص، بطلها "الجوهرة التركية" أردا جولر. ففي الوقت الذي احتفل فيه جمهور "سانتياجو برنابيو" بتألق اللاعب الشاب ومساهمته الفعالة في الفوز، كانت إدارة نادي فنربخشة التركي تبتسم هي الأخرى، بعد أن ضمنت دخول 2 مليون يورو جديدة إلى خزائنها بفضل هذا الظهور

لقد وصل جولر إلى مباراته رقم 75 بالقميص الأبيض، ليُفعّل بذلك بندًا جديدًا من بنود صفقة انتقاله الذهبية، والتي تثبت يومًا بعد يوم أنها كانت واحدة من أذكى العمليات في تاريخ النادي التركي.