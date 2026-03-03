تأكيد مشاركة فرق Soccer Aid 2026 بقيادة واين روني وجوردي ألبا وإدوين فان دير سار على رأس قائمة نجوم كرة القدم الأسطوريين

من المقرر أن يعود Soccer Aid for Unicef إلى العاصمة في عرضه الخاص بالذكرى العشرين في 31 مايو 2026. سيستضيف استاد لندن مجموعة رائعة من نجوم كرة القدم ونجوم هوليوود، مع تأكيد مشاركة روني، هداف مانشستر يونايتد التاريخي، لقيادة منتخب إنجلترا. تطور هذا الحدث ليصبح أحد أركان التقويم الرياضي منذ انطلاقته في عام 2006، حيث يمزج بين المنافسة الرياضية النخبوية والترفيه عالي المخاطر.

من المتوقع أن تكون قوائم اللاعبين لعام 2026 من بين الأكثر تنافسية في تاريخ الحدث، حيث تضم مزيجًا من الفائزين بدوري أبطال أوروبا ونجوم وسائل الإعلام الرقمية. تحمل نسخة هذا العام أهمية عاطفية إضافية، حيث تصادف مرور عقدين على التزام المبادرة بدعم الأطفال المستضعفين في جميع أنحاء العالم. مع توقع حضور أكثر من 60 ألف مشجع لملء المدرجات، من المتوقع أن تصل الأجواء إلى ذروتها مع عودة التباهي بالفوز إلى الواجهة.

أعرب روني، البالغ من العمر 40 عامًا، عن فخره الكبير بالعودة إلى هذا الحدث التاريخي. وفقًا لصحيفة The Sun، قال روني: "لا أطيق الانتظار حتى موعد Soccer Aid for Unicef هذا العام وارتداء قميص إنجلترا مرة أخرى في الذكرى العشرين". "ستلعب إنجلترا ضد فريق العالم في استاد لندن في 31 مايو، ونحن لا نريد هذا العام سوى فوز إنجلترا. أنا وكولين والأولاد نحب الأجواء الرائعة والمناسبة العائلية الرائعة التي يمثلها Soccer Aid for Unicef دائمًا".