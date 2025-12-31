شهدت القاعة الصحفية لنادي مانشستر سيتي فصلًا جديدًا من فصول العلاقة المتوترة بين المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا وشبكة "سكاي سبورتس"، حيث وجه المدرب الكتالوني انتقادات لاذعة للشبكة، متهمًا إياها بتزييف تصريحاته وتحريف سياق أحاديثه الإعلامية، في واقعة تعكس حجم الفجوة التي اتسعت مؤخرًا بين بطل الدوري الإنجليزي وأكبر شريك إعلامي للرابطة.
"تزيفون تصريحاتي وتضعون عكسها على الشاشة!".. بيب جوارديولا يحرج مراسل "سكاي" ويؤجج الخلاف بتصريحات نارية
ماذا قال بيب جوارديولا لمراسل "سكاي؟"
بدأت الأزمة تأخذ منحى تصاعديًا عندما وجه أحد مراسلي "سكاي سبورتس" سؤالاً لجوارديولا حول تحركات النادي في سوق الانتقالات الشتوية، وتحديدًا الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع نجم بورنموث، أنطوان سيمينيو.
وبدلاً من الإجابة التقليدية، توقف جوارديولا للحظة ليتأكد من هوية السائل قائلاً: "أنت من سكاي، أليس كذلك؟ حسنًا، جيد جدًا".
وتابع جوارديولا بنبرة سخرية واضحة: "يجب أن أكون حذرًا للغاية فيما أقوله الآن. فبعد أن أتحدث، يظهر على شاشاتكم وفي تقاريركم عكس ما قلته تمامًا. أنتم تنشرون نقيض كلماتي".
وأضاف بحسم: "لهذا السبب قلتها بالأمس، وسأكررها اليوم وفي يوم المباراة: سوق الانتقالات مغلق تمامًا بالنسبة لنا في الوقت الحالي، بغض النظر عما يكتبه الآخرون".
خلفيات الحظر الإعلامي.. لماذا توجد مشكلة بين مانشستر سيتي وشبكة "سكاي؟"
وتشير التقارير الواردة من معقل "الاتحاد" إلى أن استياء جوارديولا ليس وليد اللحظة، بل هو تراكم لسنوات من التغطية التي يراها المدرب "مغرضة". وقد وصلت الأمور إلى ذروتها في ديسمبر الجاري، حيث اتخذ النادي قرارًا غير مسبوق بمنع مراسلي "سكاي" من طرح الأسئلة في إحدى الإحاطات الإعلامية المغلقة.
ويرجع سبب هذا المنع، حسب المقربين من المدرب صاحب الـ54 عامًا، إلى استيائه الشديد من الطريقة التي يتم بها اجتزاء تصريحاته في النشرات الإخبارية المستمرة للشبكة حيث يرى بيب أن العناوين التي توضع على الشاشة لا تعكس الجوهر الحقيقي لحديثه، بل تهدف لخلق "إثارة رخيصة" تضر باستقرار الفريق.
- Getty Images Sport
ميركاتو مانشستر سيتي الشتوي 2026: سيمينيو وبوب في الواجهة
ورغم نفي جوارديولا العلني، إلا أن كواليس النادي تشير إلى حركة دؤوبة خلف الستار. فمانشستر سيتي يقترب بالفعل من حسم صفقة الجناح الغاني أنطوان سيمينيو من صفوف بورنموث في صفقة قد تصل قيمتها إلى 65 مليون جنيه إسترليني (75 مليون يورو). ويرى بيب في سيمينيو البديل القوي القادر على تعويض الغيابات المتكررة وإضافة الحيوية لخط الهجوم.
في المقابل، يبدو أن الشاب أوسكار بوب في طريقه لمغادرة "السيتيزينس"، حيث تجري مفاوضات متقدمة مع بوروسيا دورتموند الألماني. وتتضمن الصفقة المقترحة إعارة مع خيار شراء إلزامي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (35 مليون يورو) في خطوة يسعى من خلالها اللاعب للحصول على دقائق لعب أكثر بصفة أساسية.
صراع لقب الدوري الإنجليزي.. مواجهة سندرلاند وعودة القائد رودري من الإصابة
وبعيدًا عن صراعات الإعلام وسوق الانتقالات، يستعد مانشستر سيتي لرحلة محفوفة بالمخاطر إلى "ستاد النور" لمواجهة سندرلاند في أول أيام العام الجديد 2025. وتعد هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا، خاصة وأن فريق "القطط السوداء" لم يتلقَّ أي هزيمة على ملعبه منذ صعوده من "التشامبيونشيب".
وعلق جوارديولا على هذه المواجهة قائلاً: "سندرلاند فريق صعب المراس بشكل لا يصدق. أتذكر في موسمي الأول هنا، كانت الأجواء في ملعبهم مذهلة والجماهير تضغط بقوة. لقد نجحوا هذا الموسم في الفوز على نيوكاسل، كما عجزت فرق كبرى مثل آرسنال وأستون فيلا عن العودة بالنقاط الثلاث من هناك".
أما الخبر السار لجماهير "السماوي"، فهو اقتراب عودة ضابط الإيقاع الإسباني رودري. فبعد غياب طويل لم يشارك خلاله سوى لدقيقة واحدة منذ مطلع أكتوبر بسبب الإصابة، بات رودري قاب قوسين أو أدنى من العودة للتشكيل الأساسي، وهو ما وصفه جوارديولا بالدفعة المعنوية والفنية الهائلة للفريق في هذا التوقيت الحرج من الموسم.
وفي رده على شكل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي، أظهر بيب هدوءًا كبيرًا رغم الضغوط، وقال: "قبل أسابيع قليلة كان الجميع يتحدث عن أن آرسنال سيحسم اللقب، وقبل يومين دخل أستون فيلا في الحسابات ليصبح الصراع ثلاثيًا، والآن تعود الترشيحات لتنحصر بين اثنين. الحقيقة أننا سنرى ما سيحدث في النهاية، نحن جاهزون للقتال مهما كانت الظروف".
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس من الموسم، حيث يسعى سيتي للحفاظ على توازنه وسط ضغط المباريات والجدل الإعلامي المتزايد، في محاولة للعودة إلى تاجه كبطل للبريمييرليج أمام منافسة شرسة لا تهدأ.