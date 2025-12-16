لهذا السبب .. تأجيل مباراة برشلونة في كأس الملك أمام جوادالاخارا

المباراة كان من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – اليوم الثلاثاء، على استاد بيدرو إسكارتين.

لكن قبل ساعة من انطلاقها، أُعلن بشكل رسمي تأجيلها لمدة 30 دقيقة كاملة، لتقام في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء اليوم الثلاثاء – بتوقيت مكة المكرمة -.