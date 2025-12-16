تقرر بشكل مفاجئ، تأجيل مواجهة برشلونة أمام جوادالاخارا، ضمن دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا 2025-2026، قبل ساعة من موعدها المحدد مسبقًا.
لهذا السبب .. تأجيل مباراة برشلونة في كأس الملك أمام جوادالاخارا
ماذا حدث؟
المباراة كان من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – اليوم الثلاثاء، على استاد بيدرو إسكارتين.
لكن قبل ساعة من انطلاقها، أُعلن بشكل رسمي تأجيلها لمدة 30 دقيقة كاملة، لتقام في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء اليوم الثلاثاء – بتوقيت مكة المكرمة -.
سبب التأجيل
برشلونة أصدر إخطارًا مقتضبًا لجماهيره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، حيث اكتفاء بتبرير الأمر بـ"لأسباب أمنية، ستبدأ المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً (بتوقيت إسبانيا)".
لكن صحيفة "ماركا" من جانبها أوضحت أن الأسباب الأمنية التي يتحدث عنها حساب النادي الكتالوني هي "الازدحام الشديد أمام بوابات استاد جوادالاخارا"، لذا حرصًا على سلامة الجماهير الراغبة في متابعة اللقاء من المدرجات، رأى المسؤولون ضرورة تأجيل موعد اللقاء 30 دقيقة.
حملة الدفاع عن اللقب
بمواجهة الليلة، تبدأ كتيبة المدرب الألماني هانزي فليك رحلة الدفاع عن لقب كأس ملك إسبانيا، التي توجت به الموسم الماضي.
في موسم 2024-2025، بدأ برشلونة مشواره بالفوز أمام بارباسترو برباعية نظيفة، فيما عبر من ريال بيتيس في دور الـ16، منتصرًا بخماسية مقابل هدف وحيد.
بالانتقال لربع النهائي، كان العبور بانتصار عريض أمام فالنسيا (5-0)، بينما واجه برشلونة صعوبة في التأهل من نصف النهائي، حيث تعثر بالتعادل أمام أتلتيكو مدريد في الذهاب (4-4)، لكن البرسا نجح في الفوز إيابًا بهدف نظيف.
الصدام في النهائي كان أمام ريال مدريد، حيث كلاسيكو الأرض، وبينما كان الملكي في طريقه للتتويج باللقب بانتصار (2-1)، سجل فيران توريس هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 84، قبل أن يحرز زميله جول كوندي هدف اقتناص اللقب في الشوط الإضافي الثاني.
- Getty Images Sport
كم مرة توج برشلونة بكأس الملك؟
حصد الفريق الكتالوني لقب كأس الملك بالموسم الماضي (2024-2025) كان الأول بعد غياب أربع سنوات كاملة، وهو الثاني خلال آخر خمس سنوات، بعد عام 2021.
وقد توج برشلونة بكأس الملك بشكل عام 32 مرة، مر خلالها بفترة احتكار للقب لمدة أربع سنوات متتالية، بدأت عام 2015 وحتى عام 2018.
فيما حل البرسا وصيفًا 11 مرة سابقة، كان آخرها عام 2019.
وماذا بعد؟
بعد الانتهاء من مواجهة الليلة بدور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، يحل برشلونة ضيفًا على فياريال وإسبانيول – على الترتيب – يومي 21 ديسمبر والثالث من يناير المقبل، بالدوري الإسباني.
بعد ذلك، يطير برشلونة إلى السعودية، لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، حيث تستضيفه مدينة جدة خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير 2026.
ومن المقرر أن يلتقي برشلونة بأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، في السابع من يناير المقبل.