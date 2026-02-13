"مفاوضات متقدمة ولكن" .. ديكو يعترف بفشل برشلونة بضم نجم بايرن ميونخ

لطالما اعتبر الكتالونيون المرشح الأوفر حظاً في السباق على تاه، الذي قرر مغادرة ليفركوزن بعد فوزه بالدوري الألماني وكأس ألمانيا مع الفريق. لكن في النهاية، حالت المشاكل المالية لبرشلونة دون إتمام الصفقة. كما أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه باللاعب.

بدلاً من ذلك، انضم اللاعب الدولي في النهاية إلى بايرن ميونيخ بدون مقابل. لكن من أجل تمكينه من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 قبل الموعد المحدد، دفع نادي ميونيخ مبلغاً في حدود الملايين القليلة.