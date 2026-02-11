تاريخ انتقالات اللاعبات: قائمة أغلى اللاعبات في كرة القدم النسائية

مع استمرار نمو كرة القدم النسائية في جميع أنحاء العالم، يزداد أيضًا الرقم القياسي لانتقالات اللاعبات في هذه الرياضة. في الواقع، في عام 2025 وحده، تم كسر الرقم القياسي العالمي أربع مرات على الأقل. وهذا يعني أن المبلغ الذي دفعه تشيلسي في صيف 2020 للتعاقد مع بيرنيل هاردر بأعلى مبلغ في تاريخ كرة القدم النسائية أصبح الآن في مرتبة متأخرة على قائمة أغلى الانتقالات، ولم يعد حتى ضمن المراكز الثلاثين الأولى.

حلّت كيرا والش محل هاردر وتصدرت تلك القائمة في صيف 2022، لكن انتقالها من مانشستر سيتي إلى برشلونة لم يعد حتى ضمن قائمة أغلى 15 انتقالًا، حيث كانت لاعبة خط وسط إنجلترا نفسها جزءًا من صفقة أكثر تكلفة في يناير 2025، عندما عادت إلى إنجلترا للانضمام إلى تشيلسي.

إذن، ما هي أغلى صفقات الانتقالات في تاريخ كرة القدم النسائية؟ GOAL تحلل أغلى الصفقات التي شهدتها هذه الرياضة حتى الآن...