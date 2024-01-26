مورينيو والرجل الثاني والطيور المهاجرة.. بدلاء كلوب المحتملين في ليفربول

8 أسماء مرشحة بقوة لقيادة مشروع الريدز المستقبلي

في مفاجأة من العيار الثقيل، خرج الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، معلنًا نيته الرحيل عن النادي الإنجليزي بشكل رسمي مع نهاية الموسم الجاري.

ليفربول أصدر بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة "X" (تويتر سابقًا)، جاء فيه: "المدرب يورجن كلوب أعلن قراره بالاستقالة من منصبه كمدير فني للفريق بعد أن أبلغ ملاك النادي برغبته في الرحيل".

كلوب الذي انتقل للعمل في ليفربول في أكتوبر 2015، وحصل مع الفريق على لقب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد الأوروبي، كأس الرابطة وكأس السوبر الأوروبي، بات الآن صفحة تغلق قريبًا، والسؤال الآن الذي يشغل الجماهير من سيخلف العبقري الألماني في الآنفيلد.

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"جول" يجيب في السطور التالية عن أبرز المرشحين لخلافة كلوب في ليفربول مع بداية الموسم المقبل...